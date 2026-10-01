ЕС и Украина определили способы покрытия бюджетных и оборонных потребностей на этот год
Европейская комиссия и Украина определили меры по покрытию бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год.
Об этом говорится в совместном заявлении Европейской комиссии и Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год", — говорится в заявлении.
Также подтверждены шаги, необходимые для своевременного предоставления соответствующих средств.
Что известно о 2027 году
Что касается 2027 года, стороны договорились оперативно продвигаться в вопросе выделения 45 миллиардов евро в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) при условии выполнения установленных требований.
Также будет начата работа по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей.
"Все стороны согласились, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и активизировать усилия с учетом серьезных вызовов, с которыми сталкивается Украина", — добавляется в заявлении.
Кроме того, стороны договорились проводить ежемесячные встречи для координации совместных усилий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль