ЕС и Украина определили способы покрытия бюджетных и оборонных потребностей на этот год

Европейская комиссия и Украина определили меры по покрытию бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год.

Об этом говорится в совместном заявлении Европейской комиссии и Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год", — говорится в заявлении.

Также подтверждены шаги, необходимые для своевременного предоставления соответствующих средств.

Читайте также: ЕС скептически отнесся к новому запросу Украины о финансировании на 2027 год, - Le Monde

Что известно о 2027 году

Что касается 2027 года, стороны договорились оперативно продвигаться в вопросе выделения 45 миллиардов евро в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) при условии выполнения установленных требований.

Также будет начата работа по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей.

Читайте также: ЕС согласовал условия выделения 6,6 млрд евро из Фонда мира для Украины

"Все стороны согласились, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и активизировать усилия с учетом серьезных вызовов, с которыми сталкивается Украина", — добавляется в заявлении.

Кроме того, стороны договорились проводить ежемесячные встречи для координации совместных усилий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о 27-миллиардном дефиците: ЕС и МВФ готовы поддержать Украину