ЄС і Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб на цей рік

Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік.

Про це йдеться у спільній заяві Європейської комісії та України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік", - йдеться в заяві.

Також підтверджено кроки, необхідні для своєчасного надання відповідних коштів.

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Що відомо про 2027 рік

Щодо 2027 року сторони домовилися оперативно просуватися в питанні виділення 45 мільярдів євро в межах позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) за умови виконання встановлених вимог.

Також буде розпочато роботу з визначення додаткових бюджетних та оборонних потреб.

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"Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов’язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна", - додається в заяві..

Крім того, сторони домовилися проводити щомісячні зустрічі для координації спільних зусиль.

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