ЄС погодив умови виділення 6,6 млрд євро з Фонду миру для України
Країни-члени Європейського Союзу домовилися щодо умов виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для України.
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це хороша новина для України і погана новина для Росії", - зазначила Каллас.
На що підуть кошти
- Зазначається, що 900 млн євро призначені для Місії ЄС з надання військової допомоги Україні.
- Ще 1 мільярд євро спрямують на фінансування нових спільних закупівель обладнання.
- А 4,7 млрд євро підуть на відшкодування витрат державам-членам, водночас деякі з них уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України.
"Гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України. Європа ж робить навпаки", – наголосила представниця ЄС.
Що передувало
Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України.
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