ЄС погодив умови виділення 6,6 млрд євро з Фонду миру для України

Країни-члени Європейського Союзу домовилися щодо умов виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для України.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Це хороша новина для України і погана новина для Росії", - зазначила Каллас.

На що підуть кошти

Зазначається, що 900 млн євро призначені для Місії ЄС з надання військової допомоги Україні.

Ще 1 мільярд євро спрямують на фінансування нових спільних закупівель обладнання.

А 4,7 млрд євро підуть на відшкодування витрат державам-членам, водночас деякі з них уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України.

"Гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України. Європа ж робить навпаки", – наголосила представниця ЄС.

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Що передувало

Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України.

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