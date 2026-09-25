ЕС согласовал условия выделения 6,6 млрд евро из Фонда мира для Украины
Страны-члены Европейского Союза договорились об условиях выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины.
Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"Это хорошая новость для Украины и плохая новость для России", — отметила Каллас.
На что пойдут средства
- Отмечается, что 900 млн евро предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.
- Еще 1 миллиард евро направят на финансирование новых совместных закупок оборудования.
- А 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам, при этом некоторые из них уже заявили, что перенаправят свою долю на нужды Украины.
"Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу, с тем чтобы она сократила свою поддержку Украины. Европа же поступает наоборот", — подчеркнула представительница ЕС.
Что предшествовало
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины.
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