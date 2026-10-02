Росіяни посилили авіаудари на Придніпровському напрямку й намагаються закріпитися на островах, - 30 корпус морської піхоти

Російські окупаційні війська посилили застосування ударних безпілотників та авіації на Придніпровському напрямку. Також противник намагається висуватися в острівну зону та закріплюватися на островах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Українські військові зривають спроби росіян просунутися та утримують ситуацію під контролем.

"Наразі підрозділи 30-го корпусу продовжують вести оборонну операцію на Придніпровському напрямку. Ситуація залишається складною. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільний сектор, а також наші позиції, застосовуючи весь спектр наявного у них озброєння", - зазначив військовий.

Наймасовіше окупанти використовують ударні безпілотники різних типів і модифікацій. Водночас останнім часом зросла кількість авіаційних ударів.

Росіяни також застосовують артилерію, однак її активність, за словами Дрогаля, дещо знизилася завдяки результативним діям українських захисників.

Ворог намагається закріпитися на островах

Окремо речник 30-го корпусу морської піхоти повідомив про спроби російських військ висуватися в острівну зону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Гуляйпільському напрямку стабілізована, а значних успіхів росіяни не мають, - командир 1 ОШБ "Да Вінчі" Філатов

За його словами, мета окупантів – зайти на острови та закріпитися там. Українські військові зривають такі спроби.

"Ми досить успішно протидіємо ворогу: знищуємо більшу частину застосованих ним дронів, ведемо результативну контрбатарейну боротьбу, а також зриваємо його спроби заходити на острови й закріплюватися там", – зазначив Дрогаль.

Він наголосив, що ситуація на напрямку залишається складною, однак українські підрозділи продовжують контролювати її.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 207 боєзіткнень за добу. Найбільше атак РФ здійснила на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб