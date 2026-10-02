Россияне усилили авиаудары на Приднепровском направлении и пытаются закрепиться на островах, - 30-й корпус морской пехоты

Российские оккупационные войска активизировали применение ударных беспилотников и авиации на Приднепровском направлении. Также противник пытается продвигаться в островную зону и закрепляться на островах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты Павел Дрогаль.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинские военные срывают попытки россиян продвинуться и удерживают ситуацию под контролем.

"В настоящее время подразделения 30-го корпуса продолжают вести оборонительную операцию на Приднепровском направлении. Ситуация остается сложной. Российские оккупационные войска продолжают обстреливать гражданский сектор, а также наши позиции, применяя весь спектр имеющегося у них вооружения", — отметил военный.

Наиболее массово оккупанты используют ударные беспилотники различных типов и модификаций. В то же время в последнее время возросло количество авиационных ударов.

Россияне также применяют артиллерию, однако ее активность, по словам Дрогаля, несколько снизилась благодаря результативным действиям украинских защитников.

Враг пытается закрепиться на островах

Отдельно представитель 30-го корпуса морской пехоты сообщил о попытках российских войск продвигаться в островную зону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Гуляйпольском направлении стабилизировалась, а значительных успехов у россиян нет, — командир 1 ОШБ "Да Винчи" Филатов

По его словам, цель оккупантов — зайти на острова и закрепиться там. Украинские военные срывают такие попытки.

"Мы достаточно успешно противодействуем врагу: уничтожаем большую часть применяемых им дронов, ведем результативную контрбатарейную борьбу, а также срываем его попытки высаживаться на острова и закрепляться там", — отметил Дрогаль.

Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении остается сложной, однако украинские подразделения продолжают контролировать ее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 207 боевых столкновений за сутки. Больше всего атак РФ совершила на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб