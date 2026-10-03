Рашисти вдарили по Павлограду: горять продовольчі склади, поранено чоловіка

Вдень 3 вересня 2026 року війська РФ завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, внаслідок удару сталася пожежа на продовольчих складах. Пошкоджені автівки.

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Є поранений

За даними ОВА, дістав поранень 50-річний чоловік. Він зараз у лікарні. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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