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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты нанесли удар по Павлограду: горят продовольственные склады, ранен мужчина

В результате российского удара по Павлограду погиб один человек, пятеро получили ранения.

Днём 3 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате удара произошел пожар на продовольственных складах. Повреждены автомобили.

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Есть раненый

По данным ОГА, ранения получил 50-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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обстрел (35795) Павлоград (270) Днепропетровская область (5755) Павлоградский район (202)
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