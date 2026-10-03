Рашисты нанесли удар по Павлограду: горят продовольственные склады, ранен мужчина

Днём 3 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, в результате удара произошел пожар на продовольственных складах. Повреждены автомобили.

Читайте также: Россия вновь атаковала Павлоград: в центре города загорелось административное здание

Есть раненый

По данным ОГА, ранения получил 50-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы областей Украины: погибли как минимум 5 человек, ещё 74 пострадали. ФОТОрепортаж