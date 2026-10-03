Рашисты нанесли удар по Павлограду: горят продовольственные склады, ранен мужчина
Днём 3 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате удара произошел пожар на продовольственных складах. Повреждены автомобили.
Есть раненый
По данным ОГА, ранения получил 50-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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