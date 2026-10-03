Росіяни намагалися перевезти вертоліт Мі-2 на пікапі, але перекинулися разом із ним. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис невдалої спроби росіян транспортувати вертоліт Мі-2 на пікапі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вертоліт встановили на автомобіль, однак під час руху пікап не втримав рівновагу та перекинувся разом із Мі-2.

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Момент феєричного падіння російської техніки зафільмували місцеві жителі Краснодарського краю РФ.

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