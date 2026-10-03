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Росіяни намагалися перевезти вертоліт Мі-2 на пікапі, але перекинулися разом із ним. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис невдалої спроби росіян транспортувати вертоліт Мі-2 на пікапі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вертоліт встановили на автомобіль, однак під час руху пікап не втримав рівновагу та перекинувся разом із Мі-2.

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Момент феєричного падіння російської техніки зафільмували місцеві жителі Краснодарського краю РФ.

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армія рф (22517) вертоліт (854) Краснодарський край РФ (139)
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Топ коментарі
+8
Російські номери 193 регіон - краснодарський край
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03.10.2026 17:18 Відповісти
+6
ДЛБЙБи... У вертольотів центр ваги - у верхній частині фюзеляжу. Там два двигуни і редуктор. Це - мінімум 40% ваги...
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03.10.2026 17:40 Відповісти
+5
А шахед, який злітає, в кінці відео, теж в Угорщині?
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03.10.2026 17:14 Відповісти

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