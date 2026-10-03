Росіяни намагалися перевезти вертоліт Мі-2 на пікапі, але перекинулися разом із ним. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис невдалої спроби росіян транспортувати вертоліт Мі-2 на пікапі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вертоліт встановили на автомобіль, однак під час руху пікап не втримав рівновагу та перекинувся разом із Мі-2.
Момент феєричного падіння російської техніки зафільмували місцеві жителі Краснодарського краю РФ.
Топ коментарі
+8 Sergei M #570318
показати весь коментар03.10.2026 17:18 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар03.10.2026 17:40 Відповісти Посилання
+5 Грицько Добрий
показати весь коментар03.10.2026 17:14 Відповісти Посилання
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