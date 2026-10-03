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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российского самолета
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Россияне пытались перевезти вертолет Ми-2 на пикапе, но перевернулись вместе с ним. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись неудачной попытки россиян перевезти вертолет Ми-2 на пикапе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет установили на автомобиль, однако во время движения пикап не удержал равновесие и перевернулся вместе с Ми-2.

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Момент феерического падения российской техники засняли местные жители Краснодарского края РФ.

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армия РФ (24372) вертолёт (1175) Краснодарский край РФ (138)
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Топ комментарии
+6
Російські номери 193 регіон - краснодарський край
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03.10.2026 17:18 Ответить
+4
А шахед, який злітає, в кінці відео, теж в Угорщині?
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03.10.2026 17:14 Ответить
+3
ДЛБЙБи... У вертольотів центр ваги - у верхній частині фюзеляжу. Там два двигуни і редуктор. Це - мінімум 40% ваги...
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03.10.2026 17:40 Ответить

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