Россияне пытались перевезти вертолет Ми-2 на пикапе, но перевернулись вместе с ним. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись неудачной попытки россиян перевезти вертолет Ми-2 на пикапе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет установили на автомобиль, однако во время движения пикап не удержал равновесие и перевернулся вместе с Ми-2.
Момент феерического падения российской техники засняли местные жители Краснодарского края РФ.
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