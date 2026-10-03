Россияне пытались перевезти вертолет Ми-2 на пикапе, но перевернулись вместе с ним. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись неудачной попытки россиян перевезти вертолет Ми-2 на пикапе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет установили на автомобиль, однако во время движения пикап не удержал равновесие и перевернулся вместе с Ми-2.

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Момент феерического падения российской техники засняли местные жители Краснодарского края РФ.

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