Переговори в Норвегії продовжаться 21 жовтня, але не на рівні лідерів, - ОП

Мирні переговори в Осло щодо припинення війни Росії проти України продовжаться завтра. Однак подальші консультації відбуватимуться вже не на рівні лідерів.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

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Роль Європи у досягненні справедливого миру

Жовква відзначив відзначив важливість участі Європи у переговорному процесі.

"Норвегія сьогодні стала черговим майданчиком, де продовжується процес важливих перемовин. Процес, який, сподіваємося, все-таки приведе до встановлення тривалого, справедливого миру, про який Україна завжди говорить на всіх майданчиках. Ми завжди говоримо, що європейські столиці, європейські країни мають відігравати важливу роль", - наголосив посадовець.

Продовження консультацій в Осло

Заступник голови ОП додав, що перемовини продовжаться завтра, однак не на рівні лідерів.

"Я думаю, що (переговорні, – ред.) формати будуть продовжені на інших рівнях, не лише лідерських, і наступного дня", - сказав він.

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Перемовини в Осло

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня у Норвегії відбулася зустріч української та американської делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом відповідно.

За підсумками зустрічі стало відомо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про досягнення "реального прогресу" на сьогоднішніх переговорах в Осло за участі представників США.

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