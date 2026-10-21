Переговори в Норвегії продовжаться 21 жовтня, але не на рівні лідерів, - ОП
Мирні переговори в Осло щодо припинення війни Росії проти України продовжаться завтра. Однак подальші консультації відбуватимуться вже не на рівні лідерів.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.
Роль Європи у досягненні справедливого миру
Жовква відзначив відзначив важливість участі Європи у переговорному процесі.
"Норвегія сьогодні стала черговим майданчиком, де продовжується процес важливих перемовин. Процес, який, сподіваємося, все-таки приведе до встановлення тривалого, справедливого миру, про який Україна завжди говорить на всіх майданчиках. Ми завжди говоримо, що європейські столиці, європейські країни мають відігравати важливу роль", - наголосив посадовець.
Продовження консультацій в Осло
Заступник голови ОП додав, що перемовини продовжаться завтра, однак не на рівні лідерів.
"Я думаю, що (переговорні, – ред.) формати будуть продовжені на інших рівнях, не лише лідерських, і наступного дня", - сказав він.
Перемовини в Осло
- Раніше повідомлялося, що 20 жовтня у Норвегії відбулася зустріч української та американської делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом відповідно.
- За підсумками зустрічі стало відомо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про досягнення "реального прогресу" на сьогоднішніх переговорах в Осло за участі представників США.
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