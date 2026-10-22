Суд у Польщі залишив під вартою українця, підозрюваного у вбивстві священника в монастирі

Суд у польському Перемишлі залишив під вартою на три місяці 31-річного громадянина України, якого підозрюють у вбивстві священника та замаху на вбивство ще чотирьох людей у монастирі бенедиктинок у місті Ярослав. Через стан здоров’я чоловік і надалі перебуватиме в психіатричному стаціонарі під посиленою охороною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Wirtualna Polska.

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Суд відхилив апеляцію захисту

Окружний суд у Перемишлі не задовольнив апеляцію захисту Ігоря М. щодо тримісячного арешту. Рішення районного суду в Ярославі від 26 вересня залишається чинним.

За інформацією Окружної прокуратури в Перемишлі, через стан здоров’я підозрюваного продовжуватимуть утримувати в психіатричному стаціонарі з посиленим режимом охорони.

Психіатри виявили в чоловіка симптоми гострого поліморфного психотичного розладу. Через це він не міг брати участь у процесуальних діях. Чи міг підозрюваний усвідомлювати свої дії під час нападу, має встановити окрема експертиза.

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Що відомо про напад у монастирі

Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.

Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.

За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.

Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.

Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

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