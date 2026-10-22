Суд у Польщі залишив під вартою українця, підозрюваного у вбивстві священника в монастирі
Суд у польському Перемишлі залишив під вартою на три місяці 31-річного громадянина України, якого підозрюють у вбивстві священника та замаху на вбивство ще чотирьох людей у монастирі бенедиктинок у місті Ярослав. Через стан здоров’я чоловік і надалі перебуватиме в психіатричному стаціонарі під посиленою охороною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Wirtualna Polska.
Суд відхилив апеляцію захисту
Окружний суд у Перемишлі не задовольнив апеляцію захисту Ігоря М. щодо тримісячного арешту. Рішення районного суду в Ярославі від 26 вересня залишається чинним.
За інформацією Окружної прокуратури в Перемишлі, через стан здоров’я підозрюваного продовжуватимуть утримувати в психіатричному стаціонарі з посиленим режимом охорони.
Психіатри виявили в чоловіка симптоми гострого поліморфного психотичного розладу. Через це він не міг брати участь у процесуальних діях. Чи міг підозрюваний усвідомлювати свої дії під час нападу, має встановити окрема експертиза.
Що відомо про напад у монастирі
- Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
- Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
- За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
- Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
- Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.
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