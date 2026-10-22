Матрос-дезертир "засвітив" у ТікТок позиції ракетних комплексів ВМС ЗСУ, - СБУ
На Миколаївщині викрито матроса, який поширював у ТікТок відео пунктів базування свого підрозділу.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Контрактник виклав у соцмережу бойові позиції операторів ракетних комплексів, що обороняють узбережжя південного регіону України.
"Фігурант несанкціоновано оприлюднив закриті відомості після того, як самовільно залишив військову частину.
Встановлено, що коли дезертир переховувався, він опублікував на власній сторінці у ТікТоку понад десять раніше зроблених відеозаписів із локаціями та бойовою роботою підрозділу ВМС.
"Злиті" записи було записано на телефонну камеру з прив’язкою до місцевості, що дозволяло ворогу встановити координати оборонних рубежів українських військ", - йдеться в повідомленні.
Росіяни могли використати опубліковані відомості для атаки на позиції Військово-Морських Сил ЗСУ.
Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно убезпечила пункти тимчасової дислокації Сил оборони після викриття фігуранта.
Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.
Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну хоча б отаких дезертирів-кротів могли б вже почати розстрілювати?! Бо кінця-краю їм немає!
Воно ж собі думає: навіщо мені по окопах життям ризикувати? Краще одержати свій "ящік пєчєнья та бочку варенья", а в крайньому разі посиджу у теплій українській тюрмі зі смачним триразовим харчуванням, а потім "наші" прийдуть, і я ще стану "гєроєм СВО"!
А треба було б, щоб не було у гніди того вибору!