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Новини Поширення інформації про ЗСУ
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Матрос-дезертир "засвітив" у ТікТок позиції ракетних комплексів ВМС ЗСУ, - СБУ

Матрос опублікував відео з позиціями ракетних комплексів ВМС ЗСУ

На Миколаївщині викрито матроса, який поширював у ТікТок відео пунктів базування свого підрозділу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Контрактник виклав у соцмережу бойові позиції операторів ракетних комплексів, що обороняють узбережжя південного регіону України.

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"Фігурант несанкціоновано оприлюднив закриті відомості після того, як самовільно залишив військову частину.

Встановлено, що коли дезертир переховувався, він опублікував на власній сторінці у ТікТоку понад десять раніше зроблених відеозаписів із локаціями та бойовою роботою підрозділу ВМС.

"Злиті" записи було записано на телефонну камеру з прив’язкою до місцевості, що дозволяло ворогу встановити координати оборонних рубежів українських військ", - йдеться в повідомленні.

Росіяни могли використати опубліковані відомості для атаки на позиції Військово-Морських Сил ЗСУ.

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Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно убезпечила пункти тимчасової дислокації Сил оборони після викриття фігуранта.

Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Автор: 

Миколаївська область (2497) СБУ (13045)
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Топ коментарі
+4
Тому що покоління зумерів- ідіотів...без тік току не має життя
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22.10.2026 13:24 Відповісти
+4
Втопити....
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22.10.2026 13:32 Відповісти
+3
А можна, я повторю свій комент, що писала його у іншій гілці? Бо моя думка від зміни персонажів не змінилася!

Ну хоча б отаких дезертирів-кротів могли б вже почати розстрілювати?! Бо кінця-краю їм немає!
Воно ж собі думає: навіщо мені по окопах життям ризикувати? Краще одержати свій "ящік пєчєнья та бочку варенья", а в крайньому разі посиджу у теплій українській тюрмі зі смачним триразовим харчуванням, а потім "наші" прийдуть, і я ще стану "гєроєм СВО"!
А треба було б, щоб не було у гніди того вибору!
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22.10.2026 13:48 Відповісти

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