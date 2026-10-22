Матрос-дезертир "засвітив" у ТікТок позиції ракетних комплексів ВМС ЗСУ, - СБУ

На Миколаївщині викрито матроса, який поширював у ТікТок відео пунктів базування свого підрозділу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Контрактник виклав у соцмережу бойові позиції операторів ракетних комплексів, що обороняють узбережжя південного регіону України.

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"Фігурант несанкціоновано оприлюднив закриті відомості після того, як самовільно залишив військову частину.

Встановлено, що коли дезертир переховувався, він опублікував на власній сторінці у ТікТоку понад десять раніше зроблених відеозаписів із локаціями та бойовою роботою підрозділу ВМС.

"Злиті" записи було записано на телефонну камеру з прив’язкою до місцевості, що дозволяло ворогу встановити координати оборонних рубежів українських військ", - йдеться в повідомленні.

Росіяни могли використати опубліковані відомості для атаки на позиції Військово-Морських Сил ЗСУ.

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Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно убезпечила пункти тимчасової дислокації Сил оборони після викриття фігуранта.

Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

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