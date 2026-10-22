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Новости Распространение информации о ВСУ
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Матрос-дезертир "засветил" в TikTok позиции ракетных комплексов ВМС ВСУ, - СБУ

Матрос опубликовал видео с позициями ракетных комплексов ВМС ВСУ

В Николаевской области разоблачили матроса, который публиковал в TikTok видео с местами дислокации своего подразделения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Контрактник выложил в соцсеть боевые позиции операторов ракетных комплексов, защищающих побережье южного региона Украины.

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"Фигурант несанкционированно обнародовал закрытую информацию после того, как самовольно покинул воинскую часть.

Установлено, что, находясь в бегах, дезертир опубликовал на своей странице в TikTok более десяти ранее сделанных видеозаписей с указанием локаций и боевых действий подразделения ВМС.

"Сливные" записи были сняты на камеру телефона с привязкой к местности, что позволяло врагу установить координаты оборонительных рубежей украинских войск", — говорится в сообщении.

Россияне могли использовать опубликованную информацию для атаки на позиции Военно-морских сил ВСУ.

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Однако контрразведка СБУ действовала на опережение и своевременно обеспечила безопасность пунктов временной дислокации Сил обороны после разоблачения фигуранта.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения.

Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Автор: 

Николаевская область (2507) СБУ (21590)
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Топ комментарии
+3
Тому що покоління зумерів- ідіотів...без тік току не має життя
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22.10.2026 13:24 Ответить
+2
Втопити....
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22.10.2026 13:32 Ответить
+2
А можна, я повторю свій комент, що писала його у іншій гілці? Бо моя думка від зміни персонажів не змінилася!

Ну хоча б отаких дезертирів-кротів могли б вже почати розстрілювати?! Бо кінця-краю їм немає!
Воно ж собі думає: навіщо мені по окопах життям ризикувати? Краще одержати свій "ящік пєчєнья та бочку варенья", а в крайньому разі посиджу у теплій українській тюрмі зі смачним триразовим харчуванням, а потім "наші" прийдуть, і я ще стану "гєроєм СВО"!
А треба було б, щоб не було у гніди того вибору!
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22.10.2026 13:48 Ответить

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