Матрос-дезертир "засветил" в TikTok позиции ракетных комплексов ВМС ВСУ, - СБУ
В Николаевской области разоблачили матроса, который публиковал в TikTok видео с местами дислокации своего подразделения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Контрактник выложил в соцсеть боевые позиции операторов ракетных комплексов, защищающих побережье южного региона Украины.
"Фигурант несанкционированно обнародовал закрытую информацию после того, как самовольно покинул воинскую часть.
Установлено, что, находясь в бегах, дезертир опубликовал на своей странице в TikTok более десяти ранее сделанных видеозаписей с указанием локаций и боевых действий подразделения ВМС.
"Сливные" записи были сняты на камеру телефона с привязкой к местности, что позволяло врагу установить координаты оборонительных рубежей украинских войск", — говорится в сообщении.
Россияне могли использовать опубликованную информацию для атаки на позиции Военно-морских сил ВСУ.
Однако контрразведка СБУ действовала на опережение и своевременно обеспечила безопасность пунктов временной дислокации Сил обороны после разоблачения фигуранта.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения.
Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Ну хоча б отаких дезертирів-кротів могли б вже почати розстрілювати?! Бо кінця-краю їм немає!
Воно ж собі думає: навіщо мені по окопах життям ризикувати? Краще одержати свій "ящік пєчєнья та бочку варенья", а в крайньому разі посиджу у теплій українській тюрмі зі смачним триразовим харчуванням, а потім "наші" прийдуть, і я ще стану "гєроєм СВО"!
А треба було б, щоб не було у гніди того вибору!