Матрос-дезертир "засветил" в TikTok позиции ракетных комплексов ВМС ВСУ, - СБУ

В Николаевской области разоблачили матроса, который публиковал в TikTok видео с местами дислокации своего подразделения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Контрактник выложил в соцсеть боевые позиции операторов ракетных комплексов, защищающих побережье южного региона Украины.

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"Фигурант несанкционированно обнародовал закрытую информацию после того, как самовольно покинул воинскую часть.

Установлено, что, находясь в бегах, дезертир опубликовал на своей странице в TikTok более десяти ранее сделанных видеозаписей с указанием локаций и боевых действий подразделения ВМС.

"Сливные" записи были сняты на камеру телефона с привязкой к местности, что позволяло врагу установить координаты оборонительных рубежей украинских войск", — говорится в сообщении.

Россияне могли использовать опубликованную информацию для атаки на позиции Военно-морских сил ВСУ.

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Однако контрразведка СБУ действовала на опережение и своевременно обеспечила безопасность пунктов временной дислокации Сил обороны после разоблачения фигуранта.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения.

Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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