Переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада, - Пєсков

Тристоронні переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада. Сторони мають обговорити питання безпеки та можливе мирне врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Прессекретар російського диктатора зазначив, що наразі йдеться про тристоронній формат переговорів, однак участь європейських представників у майбутньому не виключається.

Пєсков додав, що тему зустрічі окреслив Володимир Путін. Вона стосуватиметься питань безпеки Росії та України після досягнення домовленостей про мирне врегулювання.

Чи долучиться до переговорів Євросоюз

Щодо можливого призначення спеціального посланника Євросоюзу з питань України, Пєсков сказав, що доцільність такого кроку залежатиме від позиції, яку займе Брюссель.

Крім того, Пєсков заявив про важливість майбутньої зустрічі Путіна, Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа.

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