Переговоры между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, - Песков

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Стороны должны обсудить вопросы безопасности и возможное мирное урегулирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь российского диктатора отметил, что пока речь идет о трехстороннем формате переговоров, однако участие европейских представителей в будущем не исключается.

Песков добавил, что повестку дня встречи определил Владимир Путин. Она будет касаться вопросов безопасности России и Украины после достижения договоренностей о мирном урегулировании.

Присоединится ли к переговорам Евросоюз

Что касается возможного назначения специального посланника Евросоюза по вопросам Украины, Песков сказал, что целесообразность такого шага будет зависеть от позиции, которую займет Брюссель.

Кроме того, Песков заявил о важности предстоящей встречи Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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