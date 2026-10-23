Переговоры между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, - Песков
Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Стороны должны обсудить вопросы безопасности и возможное мирное урегулирование.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского диктатора отметил, что пока речь идет о трехстороннем формате переговоров, однако участие европейских представителей в будущем не исключается.
Песков добавил, что повестку дня встречи определил Владимир Путин. Она будет касаться вопросов безопасности России и Украины после достижения договоренностей о мирном урегулировании.
Присоединится ли к переговорам Евросоюз
Что касается возможного назначения специального посланника Евросоюза по вопросам Украины, Песков сказал, что целесообразность такого шага будет зависеть от позиции, которую займет Брюссель.
Кроме того, Песков заявил о важности предстоящей встречи Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
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