Військовий ТЦК травмував начальника відділу ДВС на Полтавщині: відкрито кримінальне провадження

Фото: Ілюстративне фото ШІ / ВСП

У Лохвиці на Полтавщині військовослужбовець Прилуцького районного ТЦК та СП під час суперечки завдав начальнику відділу Державної виконавчої служби тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомила Військова служба правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сталося

За даними ВСП, 21 жовтня військовослужбовець прибув до відділу ДВС, щоб з'ясувати питання розблокування банківського рахунку, арештованого через несплату штрафу. Під час розмови виникла суперечка з начальником відділу, після якої посадовець дістав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його доправили до лікарні.

На місце події викликали поліцію, а військового доставили до райвідділу для надання пояснень і проведення процесуальних дій. Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — за фактом можливого насильства щодо службової особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група людей в Одесі жбурляла каміння у будівлю ТЦК: затримано двох учасників

Військовий залишив частину

Того ж дня, після проведення першочергових слідчих дій, військовослужбовець, за наявною інформацією ВСП, самовільно залишив військову частину. Інформація про можливі попередні порушення потребує перевірки.

У ВСП наголосили, що сприяють встановленню всіх обставин події й об'єктивному розслідуванню, а кожен факт можливого правопорушення має отримати правову оцінку.

"Жодна суперечка не дає права бити людину. Якщо вину військовослужбовця буде доведено, він має понести відповідальність відповідно до закону. Військова форма не звільняє від відповідальності й не може бути виправданням для насильства", — додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві військового ТЦК: майже чотири місяці переховувався від слідства