Военный ТЦК травмировал начальника отдела ГИС на Полтавщине: возбуждено уголовное дело
В Лохвице Полтавской области военнослужащий Прилуцкого районного ТЦК и СП в ходе ссоры нанес начальнику отдела Государственной исполнительной службы телесные повреждения средней степени тяжести.
Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.
Что произошло
По данным ВСП, 21 октября военнослужащий прибыл в отдел ГИС, чтобы выяснить вопрос о разблокировании банковского счета, арестованного из-за неуплаты штрафа. Во время разговора возникла ссора с начальником отдела, в результате которой чиновник получил телесные повреждения средней степени тяжести. Его доставили в больницу.
- На место происшествия вызвали полицию, а военного доставили в райотдел для дачи объяснений и проведения процессуальных действий. Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - по факту возможного насилия в отношении должностного лица.
Военный покинул часть
В тот же день, после проведения первоочередных следственных действий, военнослужащий, по имеющейся информации ВСП, самовольно покинул воинскую часть. Информация о возможных предварительных нарушениях требует проверки.
В ВСП подчеркнули, что содействуют установлению всех обстоятельств происшествия и объективному расследованию, а каждый факт возможного правонарушения должен получить правовую оценку.
"Никакой спор не дает права избивать человека. Если вина военнослужащего будет доказана, он должен понести ответственность в соответствии с законом. Военная форма не освобождает от ответственности и не может служить оправданием для насилия", - добавили там.
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