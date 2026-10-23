Военный ТЦК травмировал начальника отдела ГИС на Полтавщине: возбуждено уголовное дело

Фото: Ілюстративне фото ШІ / ВСП

В Лохвице Полтавской области военнослужащий Прилуцкого районного ТЦК и СП в ходе ссоры нанес начальнику отдела Государственной исполнительной службы телесные повреждения средней степени тяжести.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

По данным ВСП, 21 октября военнослужащий прибыл в отдел ГИС, чтобы выяснить вопрос о разблокировании банковского счета, арестованного из-за неуплаты штрафа. Во время разговора возникла ссора с начальником отдела, в результате которой чиновник получил телесные повреждения средней степени тяжести. Его доставили в больницу.

На место происшествия вызвали полицию, а военного доставили в райотдел для дачи объяснений и проведения процессуальных действий. Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - по факту возможного насилия в отношении должностного лица.

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Военный покинул часть

В тот же день, после проведения первоочередных следственных действий, военнослужащий, по имеющейся информации ВСП, самовольно покинул воинскую часть. Информация о возможных предварительных нарушениях требует проверки.

В ВСП подчеркнули, что содействуют установлению всех обстоятельств происшествия и объективному расследованию, а каждый факт возможного правонарушения должен получить правовую оценку.

"Никакой спор не дает права избивать человека. Если вина военнослужащего будет доказана, он должен понести ответственность в соответствии с законом. Военная форма не освобождает от ответственности и не может служить оправданием для насилия", - добавили там.

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