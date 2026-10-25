Вучич визнав поразку своєї партії на дострокових парламентських виборах у Сербії

Кандидат у прем'єр-міністри від Сербської прогресивної партії та колишній президент Сербії Александар Вучич оголосив про поразку своєї політсили на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє сербська служба "Радіо Свободи", передає Цензор.НЕТ.

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Поразка партії Вучича

"На основі вибірки чітко видно, що ми ці вибори програли, переміг "Студентський список" — він матиме від 135 до 140 мандатів, тоді як ми — близько 105 мандатів", - сказав Вучич.

"За нас віддали близько 1 720 000 голосів, за них — орієнтовно 2 200 000", - додав він.

Вучич зауважив, що інші сили, за винятком партій національних меншин, не подолали виборчий бар'єр.

Зазначається, що Сербська прогресивна партія перебувала при владі з 2012 року.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 25 жовтня, в Сербії проходять дострокові парламентські вибори. Головними опонентами на виборах є Сербська прогресивна партія (SNS) експрезидента Александра Вучича і "Студентський список".

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Що передувало

Нагадаємо, що 27 вересня, президент Сербії Александар Вучич подав у відставку з посади та заявив про намір взяти участь у майбутніх парламентських виборах.

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