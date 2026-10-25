Вучич признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах в Сербии

Кандидат в премьер-министры от Сербской прогрессивной партии и бывший президент Сербии Александар Вучич объявил о поражении своей партии на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает сербская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Поражение партии Вучича

"На основе выборочных данных ясно видно, что мы эти выборы проиграли, победил "Студенческий список" - он получит от 135 до 140 мандатов, тогда как мы - около 105 мандатов", - сказал Вучич.

"За нас отдали около 1 720 000 голосов, за них - ориентировочно 2 200 000", - добавил он.

Вучич отметил, что другие силы, за исключением партий национальных меньшинств, не преодолели избирательный барьер.

Отмечается, что Сербская прогрессивная партия находилась у власти с 2012 года.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 25 октября в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Главными оппонентами на выборах есть Сербская прогрессивная партия (SNS) экспрезидента Александра Вучича и "Студенческий список".

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Что предшествовало

Напомним, что 27 сентября президент Сербии Александар Вучич подал в отставку с должности и заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.