Вучич признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах в Сербии
Кандидат в премьер-министры от Сербской прогрессивной партии и бывший президент Сербии Александар Вучич объявил о поражении своей партии на досрочных парламентских выборах.
Об этом сообщает сербская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Поражение партии Вучича
"На основе выборочных данных ясно видно, что мы эти выборы проиграли, победил "Студенческий список" - он получит от 135 до 140 мандатов, тогда как мы - около 105 мандатов", - сказал Вучич.
"За нас отдали около 1 720 000 голосов, за них - ориентировочно 2 200 000", - добавил он.
Вучич отметил, что другие силы, за исключением партий национальных меньшинств, не преодолели избирательный барьер.
Отмечается, что Сербская прогрессивная партия находилась у власти с 2012 года.
Ранее сообщалось, что в воскресенье 25 октября в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Главными оппонентами на выборах есть Сербская прогрессивная партия (SNS) экспрезидента Александра Вучича и "Студенческий список".
Что предшествовало
Напомним, что 27 сентября президент Сербии Александар Вучич подал в отставку с должности и заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.
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