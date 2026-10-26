Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено після технічних робіт, - Міноборони
У застосунку "Резерв+" відновлено оформлення відстрочок.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Планові технічні роботи в системах Мін’юсту завершено.
У Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці", - йдеться в повідомленні.
Наразі всі послуги працюють у звичному режимі.
Що передувало?
- Раніше у Міноборони заявили, що з 22:00 23 жовтня у застосунку "Резерв+" тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок від мобілізації.
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