Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено після технічних робіт, - Міноборони

У застосунку "Резерв+" відновлено оформлення відстрочок.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Планові технічні роботи в системах Мін’юсту завершено.



У Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі послуги працюють у звичному режимі.

Читайте: FPV-дрони, middle strike та deep strike: Україна та ЄС обговорили фінансування оборони у 2027 році

Що передувало?

Раніше у Міноборони заявили, що з 22:00 23 жовтня у застосунку "Резерв+" тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок від мобілізації.

Також читайте: Міноборони про нові правила бронювання: Квота для працівників ОПК становитиме 95%