FPV-дрони, middle strike та deep strike: Україна та ЄС обговорили фінансування оборони у 2027 році

Міністерство оборони провело серію зустрічей у межах візиту спільної місії Генерального директорату Європейської комісії з оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) і Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Європейську делегацію очолював заступник генерального директора DG DEFIS Геральд Рюйтерс.

Сторони обговорили механізми верифікації та контролю за коштами Кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan), співпрацю в рамках Оборонно-промислового пакту ЄС та України та потреби defense-сектору.

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Потреби оборони та пріоритетні напрями

Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв представив партнерам потреби України у фінансуванні оборонної сфери на 2027 рік та пріоритети спрямування міжнародної підтримки.

Окремий акцент було зроблено на безпілотних системах, роль яких на полі бою постійно зростає. Серед ключових пріоритетів – підтримка виробництва українських FPV-дронів, засобів middle strike та deep strike.

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Спільне виробництво та інтеграція українського ОПК до ЄС

Заступниця Міністра оборони Ганна Гвоздяр презентувала потенціал українського оборонно-промислового комплексу та окреслила виробничі пріоритети в межах Ukraine Support Loan.

Сторони детально обговорили реалізацію Оборонно-промислового пакту ЄС та України, ініціативу Drone Deal і створення спільних підприємств.

Ми активно співпрацюємо з європейськими партнерами та прагнемо конкретних результатів для обох сторін. Спільне виробництво – ключ до зміцнення обороноздатності України сьогодні та безпеки Європи в майбутньому", - говорить Ганна Гвоздяр, заступниця Міністра оборони

Також на зустрічі йшлося про подальшу інтеграцію українського ОПК в оборонно-промислову екосистему ЄС, розширення виробничої кооперації та зміцнення довгострокового партнерства.

Прозорість і реформа оборонних закупівель

Питання верифікації, підзвітності та підходів до закупівель із делегацією ЄС обговорив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік за участі т.в.о. директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Артема Романюкова та команди АОЗ.

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Пріоритети Міноборони у цьому напрямі:

удосконалення законодавства у сфері оборонних закупівель з урахуванням реалій воєнного часу та рекомендацій ЄС;

переведення закупівель на конкурентні процедури та подальше виведення торгів на електронні майданчики для мінімізації людського фактора.

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Ми бачимо, що зростає конкуренція, розширюється ринок, і суттєво економимо кошти. Частина торгів вже успішно відбулася, постачання до війська почалося. Таким чином, Міністерство оборони спільно з АОЗ створює просту систему, з нульовою толерантністю до корупції та тіньових схем, залишаючись при цьому відкритими перед партнерами", - говорить Мстислав Банік, заступник Міністра оборони.