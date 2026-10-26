FPV-дроны, middle strike и deep strike: Украина и ЕС обсудили финансирование обороны в 2027 году

Министерство обороны провело серию встреч в рамках визита совместной миссии Генерального директората Европейской комиссии по оборонной промышленности и космосу (DG DEFIS) и Европейской службы внешних действий (EEAS) в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Европейскую делегацию возглавлял заместитель генерального директора DG DEFIS Геральд Рюйтерс.

Стороны обсудили механизмы верификации и контроля за средствами Кредита в поддержку Украины (Ukraine Support Loan), сотрудничество в рамках Оборонно-промышленного пакта ЕС и Украины, а также потребности оборонного сектора.

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Потребности обороны и приоритетные направления

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев представил партнерам потребности Украины в финансировании оборонной сферы на 2027 год и приоритеты направления международной поддержки.

Особый акцент был сделан на беспилотных системах, роль которых на поле боя постоянно растет. Среди ключевых приоритетов — поддержка производства украинских FPV-дронов, средств middle strike и deep strike.

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Совместное производство и интеграция украинского ОПК в ЕС

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр представила потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса и обозначила производственные приоритеты в рамках Ukraine Support Loan.

Стороны подробно обсудили реализацию Оборонно-промышленного пакта ЕС и Украины, инициативу Drone Deal и создание совместных предприятий.

"Мы активно сотрудничаем с европейскими партнерами и стремимся к конкретным результатам для обеих сторон. Совместное производство — ключ к укреплению обороноспособности Украины сегодня и безопасности Европы в будущем", — Анна Гвоздяр, заместитель министра обороны

Также на встрече обсуждались вопросы дальнейшей интеграции украинского ОПК в оборонно-промышленную экосистему ЕС, расширения производственной кооперации и укрепления долгосрочного партнерства.

Прозрачность и реформа оборонных закупок

Вопросы верификации, подотчетности и подходов к закупкам с делегацией ЕС обсудил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник при участии и.о. директора Агентства оборонных закупок ДОТ Артема Романюкова и команды АОЗ.

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Приоритеты Минобороны в этом направлении:

совершенствование законодательства в сфере оборонных закупок с учетом реалий военного времени и рекомендаций ЕС;

переход к конкурентным процедурам закупок и дальнейший перенос торгов на электронные площадки для минимизации человеческого фактора.

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Мы видим, что растет конкуренция, расширяется рынок, и мы существенно экономим средства. Часть торгов уже успешно состоялась, поставки в войска начались. Таким образом, Министерство обороны совместно с АОЗ создает простую систему с нулевой терпимостью к коррупции и теневым схемам, оставаясь при этом открытыми перед партнерами", — Мстислав Баник, заместитель министра обороны.