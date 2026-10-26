Українець попросив притулку в Молдові після перетину кордону на мотопараплані

Громадянин України попросив притулку в Молдові після того, як незаконно перетнув державний кордон на мотопараплані. Чоловіка виявили приблизно за два кілометри від кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Прикордонної поліції Молдови.

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На мотопараплані через кордон: де знайшли українця

Інцидент стався в понеділок, 26 жовтня. Прикордонники Сектора прикордонної поліції "Ларга" виявили громадянина України, який незаконно перетнув кордон з України до Молдови на моторному літальному апараті типу параплана.

Чоловіка знайшли приблизно за два кілометри від державного кордону.

За інформацією молдовських правоохоронців, вони отримали повідомлення від українських колег про людину, яка незаконно перетинала кордон у напрямку Чернівці — Ларга.

Після цього молдовські прикордонники провели оперативні заходи, щоб встановити місцеперебування чоловіка та затримати його.

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"Прикордонна поліція Молдови продовжує розслідування з метою з'ясування всіх обставин відповідно до чинного законодавства", — йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомслялося, про десятьох чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови у фурі з молоком.