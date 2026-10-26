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Українець попросив притулку в Молдові після перетину кордону на мотопараплані

З України до Молдови залетів мотопараплан: прикордонники розслідують порушення кордону

Громадянин України попросив притулку в Молдові після того, як незаконно перетнув державний кордон на мотопараплані. Чоловіка виявили приблизно за два кілометри від кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Прикордонної поліції Молдови.

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На мотопараплані через кордон: де знайшли українця

Інцидент стався в понеділок, 26 жовтня. Прикордонники Сектора прикордонної поліції "Ларга" виявили громадянина України, який незаконно перетнув кордон з України до Молдови на моторному літальному апараті типу параплана.

Чоловіка знайшли приблизно за два кілометри від державного кордону.

За інформацією молдовських правоохоронців, вони отримали повідомлення від українських колег про людину, яка незаконно перетинала кордон у напрямку Чернівці — Ларга.

Після цього молдовські прикордонники провели оперативні заходи, щоб встановити місцеперебування чоловіка та затримати його.

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"Прикордонна поліція Молдови продовжує розслідування з метою з'ясування всіх обставин відповідно до чинного законодавства", — йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомслялося, про десятьох чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови у фурі з молоком.

Автор: 

кордон (4168) Молдова (1847) Чернівці (445) мобілізація (3350) Чернівецька область (185) Чернівецький район (54)
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Топ коментарі
+12
Вітаємо!
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26.10.2026 18:46 Відповісти
+9
А ще його можна *********** веслом по голові
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26.10.2026 18:52 Відповісти
+8
Чого Ви так на людину? Он один пареньок аж чотири рази ухилявся і нічого,якось живе у славі. Його портрет вишивають бісером.
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26.10.2026 19:00 Відповісти

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