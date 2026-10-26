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Новости Мобилизация в Украине Нарушение воздушного пространства
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Украинец попросил убежища в Молдове после пересечения границы на мотопараплане

Из Украины в Молдову залетел мотопараплан: пограничники расследуют нарушение границы

Гражданин Украины попросил убежища в Молдове после того, как незаконно пересек государственную границу на мотопараплане. Мужчину обнаружили примерно в двух километрах от границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Молдовы.

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На мотопараплане через границу: где нашли украинца

Инцидент произошел в понедельник, 26 октября. Пограничники Сектора пограничной полиции "Ларга" обнаружили гражданина Украины, который незаконно пересек границу из Украины в Молдову на моторном летательном аппарате типа параплана.

Мужчину нашли примерно в двух километрах от государственной границы.

По информации молдавских правоохранителей, они получили сообщение от украинских коллег о человеке, который незаконно пересекал границу в направлении Черновцы — Ларга.

После этого молдавские пограничники провели оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение мужчины и задержать его.

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"Пограничная полиция Молдовы продолжает расследование с целью выяснения всех обстоятельств в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о десяти мужчинах, которые пытались выехать в Молдову в фуре с молоком.

Автор: 

граница (5638) Молдова (2173) Черновцы (719) мобилизация (3345) Черновицкая область (178) Черновицкий район (53)
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Топ комментарии
+15
Вітаємо!
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26.10.2026 18:46 Ответить
+14
Чого Ви так на людину? Он один пареньок аж чотири рази ухилявся і нічого,якось живе у славі. Його портрет вишивають бісером.
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26.10.2026 19:00 Ответить
+11
А ще його можна *********** веслом по голові
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26.10.2026 18:52 Ответить

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