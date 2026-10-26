Украинец попросил убежища в Молдове после пересечения границы на мотопараплане
Гражданин Украины попросил убежища в Молдове после того, как незаконно пересек государственную границу на мотопараплане. Мужчину обнаружили примерно в двух километрах от границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Молдовы.
На мотопараплане через границу: где нашли украинца
Инцидент произошел в понедельник, 26 октября. Пограничники Сектора пограничной полиции "Ларга" обнаружили гражданина Украины, который незаконно пересек границу из Украины в Молдову на моторном летательном аппарате типа параплана.
Мужчину нашли примерно в двух километрах от государственной границы.
По информации молдавских правоохранителей, они получили сообщение от украинских коллег о человеке, который незаконно пересекал границу в направлении Черновцы — Ларга.
После этого молдавские пограничники провели оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение мужчины и задержать его.
"Пограничная полиция Молдовы продолжает расследование с целью выяснения всех обстоятельств в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о десяти мужчинах, которые пытались выехать в Молдову в фуре с молоком.
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