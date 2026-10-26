Кабмін оприлюднив офіційну постанову про зміни правил бронювання військовозобов’язаних

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26 жовтня уряд опублікував нову постанову щодо змін до системи бронювання від мобілізації, зокрема, щодо створення профільного Координаційного центру.

Відповідний документ з'явився на сайті Кабінету міністра, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові правила

Перегляд критеріїв. Міністерства й обласні адміністрації протягом 10 днів після набрання чинності постановою мають переглянути критерії критичності. За результатами цього потрібно перевірити підприємства, установи та організації, які вже мають цей статус; якщо критерій, на підставі якого присвоєно критичність, було виключено, то статус скасовується.

Міністерства й обласні адміністрації після набрання чинності постановою мають переглянути критерії критичності. За результатами цього потрібно перевірити підприємства, установи та організації, які вже мають цей статус; якщо критерій, на підставі якого присвоєно критичність, було виключено, то статус скасовується. Водночас підприємства, які мають критичність на момент вступу цієї постанови у силу, продовжують зберігати цей статус до кінця строку.

Координаційний центр. Кабмін створює Координаційний центр, який займатиметься організацією бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Він складатиметься з представників Міноборони, Офісу президента, Генштабу, СБУ, ГУР та Нацполіції. Через цей центр проходитиме й збільшення квоти понад 50%.

Кабмін створює Координаційний центр, який займатиметься організацією бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Він складатиметься з представників Міноборони, Офісу президента, Генштабу, СБУ, ГУР та Нацполіції. Державний орган матиме до 7 робочих днів на первинний розгляд документів, Координаційний центр — до місяця на рекомендації, після чого ще до 3 робочих днів на остаточне рішення.

Втрата чинності рішення. Якщо підприємству збільшили ліміт, але воно не забронювало працівників через "Дію" протягом 10 днів, рішення про збільшення втратить чинність. Після завершення строку такого рішення керівники повинні протягом 5 робочих днів анулювати надані відстрочки через "Дію".

Якщо підприємству збільшили ліміт, але воно не забронювало працівників через "Дію" протягом 10 днів, рішення про збільшення втратить чинність. Бронювання понад 50% співробітників , ухвалені до 8 грудня 2025 року, залишаються чинними максимум до 8 грудня 2026 року;

, ухвалені до 8 грудня 2025 року, залишаються чинними максимум до 8 грудня 2026 року; Бронювання, ухвалені після 8 грудня 2025 року, діють впродовж строку, визначеного рішенням Міністерства оборони.

Багатодітні батьки й опікуни. Їх також враховуватимуть під час розрахунку лімітів.

Їх також враховуватимуть під час розрахунку лімітів. Військовий облік. Систематичні порушення керівником підприємства правил військового обліку можуть стати підставою для відмови в розгляді пропозиції щодо збільшення ліміту.

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Нові ліміти для енергетики та ОПК

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів запроваджують ліміт бронювання — не більше 95% військовозобов'язаних працівників.

Забронювати понад 95% працівників можна буде за окремим рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Однак центр може відмовити у розгляді такої пропозиції, якщо керівник підприємства систематично порушував правила військового обліку: наприклад, якщо за останні 12 місяців зафіксували два або більше підтверджених порушень або керівника притягали до адміністративної відповідальності за них.

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Постанова передбачає, що критично важливими зможуть визнавати підприємства, зупинка чи суттєве скорочення роботи яких через мобілізацію співробітників може зашкодити обороноздатності країни, роботі критичної інфраструктури, забезпеченню населення необхідними товарами чи фінансовою стійкістю держави.

Йдеться про підприємства, які працюють у таких сферах:

Оборонно-промисловий комплекс;

Паливно-енергетичний комплекс;

Житлово-комунальне господарство;

Добувна промисловість;

Переробна промисловість;

Агропромислове виробництво, зокрема забезпечення продовольчої безпеки;

Роздрібна торгівля;

Будівництво;

Транспорт та логістика;

Інформаційні технології (ІТ);

Банківська діяльність;

Охорона здоров'я;

Зв'язок;

Аварійно-рятувальні служби та організації, які проводять інші невідкладні роботи.

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