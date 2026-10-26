Кабмин обнародовал официальное постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных

Фото: Ілюстративне фото / ШІ

26 октября правительство опубликовало новое постановление об изменениях в системе бронирования от мобилизации, в частности, о создании профильного Координационного центра.

Соответствующий документ появился на сайте Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые правила

Пересмотр критериев. Министерства и областные администрации в течение 10 дней после вступления постановления в силу должны пересмотреть критерии критичности. По результатам этого необходимо проверить предприятия, учреждения и организации, которые уже имеют этот статус; если критерий, на основании которого был присвоен статус критичности, был исключен, то статус отменяется.

Министерства и областные администрации после вступления постановления в силу должны пересмотреть критерии критичности. По результатам этого необходимо проверить предприятия, учреждения и организации, которые уже имеют этот статус; если критерий, на основании которого был присвоен статус критичности, был исключен, то статус отменяется. В то же время предприятия, имеющие статус критичности на момент вступления данного постановления в силу, продолжают сохранять этот статус до конца срока.

Координационный центр. Кабмин создает Координационный центр, который будет заниматься организацией бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Он будет состоять из представителей Минобороны, Офиса президента, Генштаба, СБУ, ГУР и Нацполиции. Через этот центр будет проходить и увеличение квоты свыше 50%.

Кабмин создает Координационный центр, который будет заниматься организацией бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Он будет состоять из представителей Минобороны, Офиса президента, Генштаба, СБУ, ГУР и Нацполиции. Государственный орган будет иметь до 7 рабочих дней на первичное рассмотрение документов, Координационный центр — до месяца на вынесение рекомендаций, после чего еще до 3 рабочих дней на принятие окончательного решения.

Утрата силы решения. Если предприятию увеличили лимит, но оно не забронировало работников через "Дію" в течение 10 дней, решение об увеличении утратит силу. По истечении срока действия такого решения руководители должны в течение 5 рабочих дней аннулировать предоставленные отсрочки через "Дію".

Если предприятию увеличили лимит, но оно не забронировало работников через "Дію" в течение 10 дней, решение об увеличении утратит силу. Бронирования более 50% сотрудников , принятые до 8 декабря 2025 года, остаются в силе максимум до 8 декабря 2026 года;

, принятые до 8 декабря 2025 года, остаются в силе максимум до 8 декабря 2026 года; Бронирования, принятые после 8 декабря 2025 года, действуют в течение срока, определенного решением Министерства обороны.

Многодетные родители и опекуны. Их также будут учитывать при расчете лимитов.

Их также будут учитывать при расчете лимитов. Военный учет. Систематические нарушения руководителем предприятия правил военного учета могут стать основанием для отказа в рассмотрении предложения об увеличении лимита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство до 1 декабря предложит новую систему мобилизации и бронирования, — Корецкий

Новые лимиты для энергетики и ОПК

Для критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов вводится лимит бронирования — не более 95% военнообязанных работников.

Забронировать более 95% работников можно будет по отдельному решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

Однако центр может отказать в рассмотрении такого предложения, если руководитель предприятия систематически нарушал правила воинского учета: например, если за последние 12 месяцев было зафиксировано два или более подтвержденных нарушения или руководитель привлекался к административной ответственности за них.

Читайте также: Правительство создало Координационный центр по организации бронирования и уточнило определение критичности

Постановление предусматривает, что критически важными могут признаваться предприятия, остановка или существенное сокращение работы которых из-за мобилизации сотрудников может нанести ущерб обороноспособности страны, работе критической инфраструктуры, обеспечению населения необходимыми товарами или финансовой устойчивости государства.

Речь идет о предприятиях, работающих в следующих сферах:

Оборонно-промышленный комплекс;

Топливно-энергетический комплекс;

Жилищно-коммунальное хозяйство;

Добывающая промышленность;

Перерабатывающая промышленность;

Агропромышленное производство, в частности обеспечение продовольственной безопасности;

Розничная торговля;

Строительство;

Транспорт и логистика;

Информационные технологии (ИТ);

Банковская деятельность;

Здравоохранение;

Связь;

Аварийно-спасательные службы и организации, осуществляющие другие неотложные работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о новых правилах бронирования: квота для работников ОПК составит 95%