Кабмин обнародовал официальное постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных
26 октября правительство опубликовало новое постановление об изменениях в системе бронирования от мобилизации, в частности, о создании профильного Координационного центра.
Соответствующий документ появился на сайте Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ.
Новые правила
- Пересмотр критериев. Министерства и областные администрации в течение 10 дней после вступления постановления в силу должны пересмотреть критерии критичности. По результатам этого необходимо проверить предприятия, учреждения и организации, которые уже имеют этот статус; если критерий, на основании которого был присвоен статус критичности, был исключен, то статус отменяется.
- В то же время предприятия, имеющие статус критичности на момент вступления данного постановления в силу, продолжают сохранять этот статус до конца срока.
- Координационный центр. Кабмин создает Координационный центр, который будет заниматься организацией бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Он будет состоять из представителей Минобороны, Офиса президента, Генштаба, СБУ, ГУР и Нацполиции.
Через этот центр будет проходить и увеличение квоты свыше 50%.
- Государственный орган будет иметь до 7 рабочих дней на первичное рассмотрение документов, Координационный центр — до месяца на вынесение рекомендаций, после чего еще до 3 рабочих дней на принятие окончательного решения.
- Утрата силы решения. Если предприятию увеличили лимит, но оно не забронировало работников через "Дію" в течение 10 дней, решение об увеличении утратит силу.
По истечении срока действия такого решения руководители должны в течение 5 рабочих дней аннулировать предоставленные отсрочки через "Дію".
- Бронирования более 50% сотрудников, принятые до 8 декабря 2025 года, остаются в силе максимум до 8 декабря 2026 года;
- Бронирования, принятые после 8 декабря 2025 года, действуют в течение срока, определенного решением Министерства обороны.
- Многодетные родители и опекуны. Их также будут учитывать при расчете лимитов.
- Военный учет. Систематические нарушения руководителем предприятия правил военного учета могут стать основанием для отказа в рассмотрении предложения об увеличении лимита.
Новые лимиты для энергетики и ОПК
Для критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов вводится лимит бронирования — не более 95% военнообязанных работников.
Забронировать более 95% работников можно будет по отдельному решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.
Однако центр может отказать в рассмотрении такого предложения, если руководитель предприятия систематически нарушал правила воинского учета: например, если за последние 12 месяцев было зафиксировано два или более подтвержденных нарушения или руководитель привлекался к административной ответственности за них.
Постановление предусматривает, что критически важными могут признаваться предприятия, остановка или существенное сокращение работы которых из-за мобилизации сотрудников может нанести ущерб обороноспособности страны, работе критической инфраструктуры, обеспечению населения необходимыми товарами или финансовой устойчивости государства.
Речь идет о предприятиях, работающих в следующих сферах:
- Оборонно-промышленный комплекс;
- Топливно-энергетический комплекс;
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Добывающая промышленность;
- Перерабатывающая промышленность;
- Агропромышленное производство, в частности обеспечение продовольственной безопасности;
- Розничная торговля;
- Строительство;
- Транспорт и логистика;
- Информационные технологии (ИТ);
- Банковская деятельность;
- Здравоохранение;
- Связь;
- Аварийно-спасательные службы и организации, осуществляющие другие неотложные работы.
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