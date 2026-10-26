Правительство до 1 декабря предложит новую систему мобилизации и бронирования, - Корецкий

Премьер Сергей Корецкий заявил о необходимости разработать до 1 декабря новую систему мобилизации и бронирования, в рамках которой предприятия будут обеспечивать прогнозируемое привлечение работников в армию.

Об этом глава правительства заявил в ходе Киевского международного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Нам нужно совместно придумать новую социальную модель. Пусть все будут забронированы, но предприятия обеспечивают прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель, если бы можно было найти такое решение, то отпала бы необходимость искать людей на улицах", - пояснил он.

По мнению Корецкого, готовиться к возможному внедрению такой системы нужно уже сейчас.

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"На кону стоит вопрос выживания государства, поэтому нужно это учитывать. Ведь ужесточение ответственности тех, кто скрывается (от мобилизации. — ред.), также стоит на повестке дня. Это все комплексная история. До 1 декабря мы должны принять новый социальный договор", - продолжил премьер.

Глава правительства вместе с министрами экономики и обороны соберут представителей крупного бизнеса и ассоциаций и обсудят этот вопрос.

"Эти разговоры не могут быть бесконечными. Так мы никогда не найдем решения. Но, основываясь на отзывах бизнеса, мы точно до 1 декабря предложим этот новый социальный договор, новую форму и систему мобилизации и бронирования", - подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство завершило подготовку изменений в системе бронирования, в частности, что максимальный уровень больше не будет составлять 100%, а полное бронирование появится для предприятий, выполняющих мобилизационные обязательства.

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