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Новости Мобилизация в Украине Бронирование работников
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Правительство до 1 декабря предложит новую систему мобилизации и бронирования, - Корецкий

Новая система бронирования и мобилизации: что предлагает правительство?

Премьер Сергей Корецкий заявил о необходимости разработать до 1 декабря новую систему мобилизации и бронирования, в рамках которой предприятия будут обеспечивать прогнозируемое привлечение работников в армию.

Об этом глава правительства заявил в ходе Киевского международного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Нам нужно совместно придумать новую социальную модель. Пусть все будут забронированы, но предприятия обеспечивают прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель, если бы можно было найти такое решение, то отпала бы необходимость искать людей на улицах", - пояснил он.

По мнению Корецкого, готовиться к возможному внедрению такой системы нужно уже сейчас.

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"На кону стоит вопрос выживания государства, поэтому нужно это учитывать. Ведь ужесточение ответственности тех, кто скрывается (от мобилизации. — ред.), также стоит на повестке дня. Это все комплексная история. До 1 декабря мы должны принять новый социальный договор", - продолжил премьер.

Глава правительства вместе с министрами экономики и обороны соберут представителей крупного бизнеса и ассоциаций и обсудят этот вопрос.

"Эти разговоры не могут быть бесконечными. Так мы никогда не найдем решения. Но, основываясь на отзывах бизнеса, мы точно до 1 декабря предложим этот новый социальный договор, новую форму и систему мобилизации и бронирования", - подытожил он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство завершило подготовку изменений в системе бронирования, в частности, что максимальный уровень больше не будет составлять 100%, а полное бронирование появится для предприятий, выполняющих мобилизационные обязательства.

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бронирование (272) мобилизация (3345) Корецкий Сергей (168)
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Топ комментарии
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"Стоїть питання виживання держави", тому крадемо в три горла. Чи не так,корецький? Ну а винні у всьому кляті ухилянти. Хто ж іще?
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26.10.2026 15:22 Ответить
+9
Що там з організацією де працюють ненавчені воювати? Може теж скоротіть до 95 відсотків броні, чи слабо? Вангую з цією "системою" що вони впровадять стане ще гірше і відвалиться ще більше єкономіки ( до одного місця оці ваші впровадження, я пропоную просту схему всіх людей які роблять на впк і які працюють на звичайній виробничій професії (токар, слюсар, зварювальник і тому подібне) зробити сто відсотків імунітет від мобілізації, цих людей катастрофічно не вистачає майже всюди.
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26.10.2026 15:13 Ответить
+8
Ага, приходить начальник цеху і каже от ти слюсар Петро і ти зварювальник Михайло, на тобі повістку проходь влк і долучайся до зсу, а он комірник Василь і заступник начальника управління і бухгалтер Юрій зостануться роботи бо я їм бронь зробив..Я думаю де на тих підприємствах таке буде, тупо звільниться основна маса людей та й усе..
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26.10.2026 15:15 Ответить

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