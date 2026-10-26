Уряд до 1 грудня запропонує нову систему мобілізації та бронювання, - Корецький

Прем’єр Сергій Корецький заявив про необхідність розробити до 1 грудня нову систему мобілізації та бронювання, за якої підприємства забезпечуватимуть прогнозоване залучення працівників до війська.

Про це глава уряду заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель. Нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель, якщо б можна було знайти таке рішення, то пропала б потреба шукати по вулицях", - пояснив він.

На думку Корецького, готуватися до можливого впровадження такої системи потрібно вже зараз.

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"Стоїть питання виживання держави, тому треба на це зважати. Бо збільшення відповідальності тих, хто ховається (від мобілізації. - ред.) також стоїть на порядку денному. Це все комплексна історія. До 1 грудня ми маємо дати новий соціальний договір", - продовжив прем'єр.

Глава уряду разом із міністрами економіки та оборони зберуть великий бізнес, асоціації та проговорять це.

"Ці розмови не можуть бути безкінечними. Ми так ніколи не знайдемо рішення. Але базуючись на відгуках бізнесу, ми точно до 1 грудня пропонуватимемо цей новий соціальний договір, нову форму і систему мобілізації та бронювання", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд завершив підготовку змін у системі бронювання, зокрема що максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання.

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