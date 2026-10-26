УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12736 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні Бронювання працівників
6 328 50

Уряд до 1 грудня запропонує нову систему мобілізації та бронювання, - Корецький

Нова система бронювання та мобілізації: що пропонує уряд?

Прем’єр Сергій Корецький заявив про необхідність розробити до 1 грудня нову систему мобілізації та бронювання, за якої підприємства забезпечуватимуть прогнозоване залучення працівників до війська.

Про це глава уряду заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель. Нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель, якщо б можна було знайти таке рішення, то пропала б потреба шукати по вулицях", - пояснив він.

На думку Корецького, готуватися до можливого впровадження такої системи потрібно вже зараз.

Читайте: Треба взятися за військовозобов’язаних, які взагалі не стали на військовий облік, бо їх мільйони, - "слуга народу" Федієнко

"Стоїть питання виживання держави, тому треба на це зважати. Бо збільшення відповідальності тих, хто ховається (від мобілізації. - ред.) також стоїть на порядку денному. Це все комплексна історія. До 1 грудня ми маємо дати новий соціальний договір", - продовжив прем'єр.

Глава уряду разом із міністрами економіки та оборони зберуть великий бізнес, асоціації та проговорять це.

"Ці розмови не можуть бути безкінечними. Ми так ніколи не знайдемо рішення. Але базуючись на відгуках бізнесу, ми точно до 1 грудня пропонуватимемо цей новий соціальний договір, нову форму і систему мобілізації та бронювання", - підсумував він.

Читайте: Міноборони про нові правила бронювання: Квота для працівників ОПК становитиме 95%

Що передувало?

  • Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд завершив підготовку змін у системі бронювання, зокрема що максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання.

Читайте: Уряд створив Координаційний центр з організації бронювання та уточнив визначення критичності

Автор: 

бронювання (392) мобілізація (3350) Корецький Сергій (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
"Стоїть питання виживання держави", тому крадемо в три горла. Чи не так,корецький? Ну а винні у всьому кляті ухилянти. Хто ж іще?
показати весь коментар
26.10.2026 15:22 Відповісти
+10
І як це буде виглядати, типу лотерею не підприємствах будуть робити?
показати весь коментар
26.10.2026 15:11 Відповісти
+9
Що там з організацією де працюють ненавчені воювати? Може теж скоротіть до 95 відсотків броні, чи слабо? Вангую з цією "системою" що вони впровадять стане ще гірше і відвалиться ще більше єкономіки ( до одного місця оці ваші впровадження, я пропоную просту схему всіх людей які роблять на впк і які працюють на звичайній виробничій професії (токар, слюсар, зварювальник і тому подібне) зробити сто відсотків імунітет від мобілізації, цих людей катастрофічно не вистачає майже всюди.
показати весь коментар
26.10.2026 15:13 Відповісти

Завантаження...

 
 