У Кропивницькому штурмовик ЗСУ побив працівника ТЦК на блокпості: суд призначив умовний строк

У Кропивницькому суд визнав винним військовослужбовця штурмового підрозділу ЗСУ, який під час перевірки документів на блокпості побив представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.

Про це йдеться у вироку Подільського районного суду міста Кропивницького у справі №405/6933/26, передає Цензор.НЕТ.

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Побив працівника ТЦК під час перевірки документів

Як встановив суд, інцидент стався 20 вересня 2026 року близько 14:45 на мобільному блокпості у Кропивницькому.

Поліцейські, які разом із представником ТЦК входили до групи оповіщення, зупинили автомобіль BYD. На задньому пасажирському сидінні перебував старший солдат ЗСУ, який служив гранатометником у штурмовому підрозділі.

Працівник ТЦК, не знаючи, що пасажир уже проходить військову службу, попросив його пред'явити військово-облікові документи.

Натомість між чоловіками виникла сварка. За встановленими судом обставинами, військовослужбовець поводився агресивно, після чого підійшов до представника ТЦК, повалив його на землю, сів зверху та двічі вдарив кулаком в обличчя.

Унаслідок побиття потерпілий отримав синець навколо лівого ока та рани нижньої повіки. Експерти віднесли ці травми до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Напад припинили поліцейські, які перебували на блокпості.

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Чому суд не відправив військового до в'язниці

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав провину. Він підтвердив, що їхав у таксі, посварився з представником ТЦК і двічі вдарив його в обличчя.

Військовослужбовець заявив, що щиро розкаюється у вчиненому.

Потерпілий до суду не прийшов, але подав письмову заяву, в якій повідомив, що не має претензій до обвинуваченого, а питання покарання залишає на розсуд суду.

Під час призначення покарання суд урахував, що військовий одружений, виховує двох неповнолітніх дітей і продовжує службу в ЗСУ. Водночас за місцем служби він характеризується негативно.

Пом'якшувальною обставиною суд визнав щире каяття. Обставин, які обтяжують покарання, не встановили.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю.

Йому призначили три роки позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Протягом іспитового строку засуджений має регулярно з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

Вирок можна оскаржити до Кропивницького апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

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