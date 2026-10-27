В Кропивницком штурмовик ВСУ избил сотрудника ТЦК на блокпосту: суд назначил условный срок

В Кропивницком суд признал виновным военнослужащего штурмового подразделения ВСУ, который во время проверки документов на блокпосту избил представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчине назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с годичным испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре Подольского районного суда города Кропивницкого по делу №405/6933/26, передает Цензор.НЕТ.

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Избил сотрудника ТЦК во время проверки документов

Как установил суд, инцидент произошел 20 сентября 2026 года около 14:45 на мобильном блокпосту в Кропивницком.

Полицейские, которые вместе с представителем ТЦК входили в группу оповещения, остановили автомобиль BYD. На заднем пассажирском сиденье находился старший солдат ВСУ, служивший гранатометчиком в штурмовом подразделении.

Сотрудник ТЦК, не зная, что пассажир уже проходит военную службу, попросил его предъявить военно-учетные документы.

Вместо этого между мужчинами возникла ссора. По установленным судом обстоятельствам, военнослужащий вел себя агрессивно, после чего подошел к представителю ТЦК, повалил его на землю, сел сверху и дважды ударил кулаком по лицу.

В результате избиения потерпевший получил синяк вокруг левого глаза и раны нижнего века. Эксперты отнесли эти травмы к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное нарушение здоровья.

Нападение пресекли полицейские, находившиеся на блокпосту.

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Почему суд не отправил военного в тюрьму

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что ехал в такси, поссорился с представителем ТЦК и дважды ударил его по лицу.

Военнослужащий заявил, что искренне раскаивается в содеянном.

Потерпевший в суд не явился, но подал письменное заявление, в котором сообщил, что не имеет претензий к обвиняемому, а вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

При назначении наказания суд учел, что военнослужащий женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей и продолжает службу в ВСУ. В то же время по месту службы он характеризуется негативно.

Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение легкого телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной деятельностью.

Ему назначили три года лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В течение испытательного срока осужденный должен регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без соответствующего согласования.

Приговор можно обжаловать в Кропивницкий апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

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