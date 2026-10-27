ППО України збиває майже 60% реактивних дронів "Герань-4": під час окремих атак до 80%, - Генштаб
Ефективність української протиповітряної оборони у боротьбі з російськими реактивними ударними безпілотниками поступово зростає. За результатами аналізу останніх трьох місяців, середній показник знищення дронів типу "Герань-4" становить майже 60%, а під час відбиття окремих атак сягає 80%. Важливу роль у перехопленні таких цілей відіграють винищувачі F-16, Mirage та МіГ-29.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Середній показник збиття реактивних "Гераней-4" за три місяці становить майже 60%
Загалом, за результатами аналізу трьох останніх місяців, середній показник збиття БпЛА типу "Герань 4" - майже 60%. Під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БпЛА може складати і 80%.
Вагому роль сьогодні у знищенні реактивних БпЛА відіграє тактична авіація – F-16, Mirage, МіГ-29.
Малу ППО посилюють зенітними установками, ПЗРК та мобільними вогневими групами
Разом з тим, важливим є питання посилення нашої "малої ППО" в умовах дефіциту зенітних керованих ракет і цьому питанню приділяється сьогодні значна увага. Під "малим ППО" мається на увазі зенітні установки, такі як "Гепард", "Шилка", новітні системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі, а також мобільні вогневі групи всіх складових Сил оборони України.
МВГ оснащені не лише кулеметами й супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. За допомогою ПЗРК сьогодні наші воїни досить успішно збивають реактивні дрони противника.
Україна шукає дешевші способи протидії реактивним БпЛА
Втім, постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз. Зокрема тривають випробування нових перехоплювачів. Окремі зразки уже мають в своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних "гераней".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль