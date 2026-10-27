ПВО Украины сбивает почти 60% реактивных дронов "Герань-4": во время отдельных атак до 80%, - Генштаб

Эффективность украинской противовоздушной обороны в борьбе с российскими реактивными ударными беспилотниками постепенно растет. По результатам анализа последних трех месяцев средний показатель уничтожения дронов типа "Герань-4" составляет почти 60 %, а при отражении отдельных атак достигает 80 %. Важную роль в перехвате таких целей играют истребители F-16, Mirage и МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Средний показатель сбиваемых реактивных "Гераней-4" за три месяца составляет почти 60%

В целом, по результатам анализа последних трех месяцев, средний показатель сбиваемости БПЛА типа "Герань-4" составляет почти 60%. При отражении отдельных атак эффективность сбиваемости реактивных БПЛА может достигать и 80%.



Важную роль в уничтожении реактивных БПЛА сегодня играет тактическая авиация – F-16, Mirage, МиГ-29.

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Малую ПВО усиливают зенитными установками, ПЗРК и мобильными огневыми группами

Вместе с тем, важным является вопрос усиления нашей "малой ПВО" в условиях дефицита зенитных управляемых ракет, и этому вопросу сегодня уделяется значительное внимание. Под "малой ПВО" подразумеваются зенитные установки, такие как "Гепард", "Шилка", новейшие системы Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дроны-перехватчики, а также мобильные огневые группы всех составляющих Сил обороны Украины.



МВГ оснащены не только пулеметами и сопутствующим оборудованием, но и переносными зенитно-ракетными комплексами. С помощью ПЗРК сегодня наши воины достаточно успешно сбивают реактивные дроны противника.

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Украина ищет более дешевые способы противодействия реактивным БПЛА

Впрочем, постоянно ведется работа над удешевлением процессов отражения подобных воздушных угроз. В частности, продолжаются испытания новых перехватчиков. Отдельные образцы уже имеют в своём активе сбивание нескольких десятков российских реактивных "гераней".

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