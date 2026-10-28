Засіб нападу не може бути у 100 разів дешевшим від засобів захисту. ОПК має відповідати потребам війни, - Залужний

Ексголовком ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що налагодження промислової співпраці між британськими та українськими виробниками є одним із пріоритетів українських дипломатів, інвесторів та оборонних компаній.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Все це і є проявом стратегічного партнерства України та Великої Британії, яке вигідне обом країнам та допомагає зміцнювати нашу спільну обороноздатність. Цьому сприяють також різні виставки нових видів озброєння, які організовують наші партнери за участі українських виробників", - наголосив дипломат.

За його словами, потрібнці міцні партнерства та дієві союзи.

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"Партнерства, засновані не на порожніх обіцянках і магічній зброї, якої не існує, а на реальній силі і досвіді, який коштує тисяч життів. Я завжди наголошую на зустрічах з британськими урядовцями та виробниками: ми маємо вже сьогодні виробляти те, що буде потрібно завтра.

Оборонна промисловість повинна відповідати реальним потребам війни, а не маркетингу, і забезпечувати нас необхідним озброєнням незалежно від зовнішніх обставин", - пояснив Залужний.

Тому, зауважив посол, варто розвивати технології, здешевлювати їх, бо не може засіб нападу бути у сто разів дешевшим від засобів захисту.

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"Спільно будувати виробництва. Інвестиції мають іти не лише у промисловість, а й у науку, прикладні дослідження та підготовку спеціалістів. Потрібна довгострокова стратегія, а не окремі проекти, і саме над цим ми працюємо з Великою Британією.



Ми маємо діяти разом уже зараз. Адже йдеться не лише про нашу здатність вистояти, а й про те, чи зможуть наші діти жити у мирі", - підсумував він.

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