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Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
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Средство нападения не может стоить в 100 раз дешевле средств защиты. ОПК должно соответствовать потребностям войны, - Залужный

Залужный об оборонном сотрудничестве с Великобританией

Бывший командующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что налаживание промышленного сотрудничества между британскими и украинскими производителями является одним из приоритетов украинских дипломатов, инвесторов и оборонных компаний.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Все это и является проявлением стратегического партнерства Украины и Великобритании, которое выгодно обеим странам и помогает укреплять нашу общую обороноспособность. Этому способствуют также различные выставки новых видов вооружения, которые организуют наши партнеры при участии украинских производителей", — подчеркнул дипломат.

По его словам, нужны прочные партнерства и действенные союзы.

Залужный об оборонном сотрудничестве с Великобританией

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"Партнерства, основанные не на пустых обещаниях и несуществующем волшебном оружии, а на реальной силе и опыте, который стоит тысяч жизней. Я всегда подчеркиваю на встречах с британскими чиновниками и производителями: мы должны уже сегодня производить то, что понадобится завтра.

Оборонная промышленность должна отвечать реальным потребностям войны, а не маркетинга, и обеспечивать нас необходимым вооружением независимо от внешних обстоятельств", — пояснил Залужный.

Поэтому, отметил посол, следует развивать технологии и удешевлять их, ведь средство нападения не может стоить в сто раз дешевле средств защиты.

Залужный об оборонном сотрудничестве с Великобританией

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"Совместно создавать производственные мощности. Инвестиции должны направляться не только в промышленность, но и в науку, прикладные исследования и подготовку специалистов. Нужна долгосрочная стратегия, а не отдельные проекты, и именно над этим мы работаем с Великобританией.

Мы должны действовать вместе уже сейчас. Ведь речь идет не только о нашей способности выстоять, но и о том, смогут ли наши дети жить в мире", — подытожил он.

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Великобритания (5546) оборона (5484) Залужный Валерий (791)
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Топ комментарии
+7
Капітан вочевидь. А коли у лоб атакувати на замінований місцевості , питань ніяких не було? Так для порівняння, командир бригади відмовився її вести у Курську волость на убой, бо сказав що там відкрита місцевість і він положе людей. Його відсторонили від посади. Це було при Сирському, зараз Драпатий його повернув. Для тих хто скаже йому ЗЕлупа наказав. Вибір є завжди, особливо коли совість і життя інших на одному боці і кар'єра на іншому.
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28.10.2026 08:41 Ответить
+4
Давно Штуцерман так не сміявся...
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28.10.2026 08:38 Ответить
+3
Якщо на такій співпраці не можна добряче прикурити, то кому вона в опі потрібна?🤡🤡🤡
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28.10.2026 08:35 Ответить

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