Средство нападения не может стоить в 100 раз дешевле средств защиты. ОПК должно соответствовать потребностям войны, - Залужный

Бывший командующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что налаживание промышленного сотрудничества между британскими и украинскими производителями является одним из приоритетов украинских дипломатов, инвесторов и оборонных компаний.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Все это и является проявлением стратегического партнерства Украины и Великобритании, которое выгодно обеим странам и помогает укреплять нашу общую обороноспособность. Этому способствуют также различные выставки новых видов вооружения, которые организуют наши партнеры при участии украинских производителей", — подчеркнул дипломат.

По его словам, нужны прочные партнерства и действенные союзы.

Читайте: "Это топливо, которое разжигает еще большую войну", - Залужный раскритиковал дизельное соглашение США и РФ

"Партнерства, основанные не на пустых обещаниях и несуществующем волшебном оружии, а на реальной силе и опыте, который стоит тысяч жизней. Я всегда подчеркиваю на встречах с британскими чиновниками и производителями: мы должны уже сегодня производить то, что понадобится завтра.

Оборонная промышленность должна отвечать реальным потребностям войны, а не маркетинга, и обеспечивать нас необходимым вооружением независимо от внешних обстоятельств", — пояснил Залужный.

Поэтому, отметил посол, следует развивать технологии и удешевлять их, ведь средство нападения не может стоить в сто раз дешевле средств защиты.

Читайте также: Старый мировой порядок рушится, Европе нужны новые доктрины безопасности, - Залужный. ФОТО

"Совместно создавать производственные мощности. Инвестиции должны направляться не только в промышленность, но и в науку, прикладные исследования и подготовку специалистов. Нужна долгосрочная стратегия, а не отдельные проекты, и именно над этим мы работаем с Великобританией.



Мы должны действовать вместе уже сейчас. Ведь речь идет не только о нашей способности выстоять, но и о том, смогут ли наши дети жить в мире", — подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине продолжается из-за слабости Западного мира. Нужна новая военная доктрина, - Залужный