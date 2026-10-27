Война в Украине продолжается из-за слабости западного мира. Нужна новая военная доктрина, - Залужный
Бывший командующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Западу нужна новая военная доктрина, поскольку устаревшие подходы к ведению войны и гарантии безопасности не способны защитить Европу в условиях современных угроз.
Об этом он заявил во время выступления в Объединенном командно-штабном колледже Академии обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, война в Украине продолжается из-за слабости западного мира и его системы безопасности.
"Система, которая до сих пор построена на доктрине Второй мировой войны, дополненной дорогостоящим высокоточным оружием. Западу нужно выйти из зоны комфорта в реальность войны 2026 года и избавиться от иллюзий, будто устаревшие гарантии и доктрины смогут на самом деле защитить его и его детей", — подчеркнул дипломат.
Залужный пообщался с молодыми офицерами из разных стран, которые готовятся к занятию высших командных должностей.
"И именно от их решений вскоре будет зависеть безопасность Европы. Особенно радует, что среди слушателей есть и украинские офицеры с реальным боевым опытом, например, Герой Украины подполковник Сергей Рощин — командир эскадрильи, который с 2022 года защищает украинское небо", — добавил бывший главнокомандующий.
Нужна новая доктрина
Залужный подчеркнул, что просто закупать новое оружие недостаточно, даже недостаточно менять тактику с учетом тех же дронов.
"Западу нужна новая доктрина, чтобы защитить себя. Доктрина — это "Библия войны" для нас, военных, которая объединяет все составляющие вооруженных сил: оружие, тактику, структуру, подготовку и финансирование в единую систему. Она позволит оценить влияние новых технологий, адаптироваться к изменениям и планировать совместные действия.
Актуальная доктрина — это безопасность ваших детей и безопасность вашего государства. Никакие обязательства не спасут. Поэтому молодым офицерам нужно быстро учиться. У Запада по-прежнему есть сложные и дорогостоящие технологии, которые позволят ему построить новую систему безопасности. Но главное — выйти из зоны комфорта. Только вместе можно победить в этой войне за будущее наших детей", — подытожил посол в Великобритании.
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