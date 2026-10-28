16-річний хлопець викрав авто під час ракетного удару по Києву та вчинив ДТП: йому повідомили про підозру, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поки Київ обстрілювали ракетами, 16-річний хлопець викрав чужий автомобіль, щоб похизуватися перед друзями. Однак "розвага" швидко закінчилася аварією - неповнолітній в’їхав у інший автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Подробиці від правоохоронців

Як зазначається, близько опівночі з повідомленням про зникнення авто марки ВАЗ до поліції Києва звернувся місцевий мешканець - військовослужбовець. Чоловік повідомив, що машина зникла зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна, поки він перебував в укритті під час ракетної атаки.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу Святошинського управління поліції розшукали викрадений автомобіль на одній із вулиць району. Як з’ясувалося, транспортний засіб потрапив у ДТП. Невдовзі правоохоронці встановили особу причетного до злочину та затримали його - ним виявився 16-річний школяр.

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За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів. Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця події.

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Підозра

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.