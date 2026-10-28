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Новини Малолітні діти за кермом ДТП у Києві
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16-річний хлопець викрав авто під час ракетного удару по Києву та вчинив ДТП: йому повідомили про підозру, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поки Київ обстрілювали ракетами, 16-річний хлопець викрав чужий автомобіль, щоб похизуватися перед друзями. Однак "розвага" швидко закінчилася аварією - неповнолітній в’їхав у інший автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Подробиці від правоохоронців

Як зазначається,  близько опівночі з повідомленням про зникнення авто марки ВАЗ до поліції Києва звернувся місцевий мешканець - військовослужбовець. Чоловік повідомив, що машина зникла зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна, поки він перебував в укритті під час ракетної атаки.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу Святошинського управління поліції розшукали викрадений автомобіль на одній із вулиць району. Як з’ясувалося, транспортний засіб потрапив у ДТП. Невдовзі правоохоронці встановили особу причетного до злочину та затримали його - ним виявився 16-річний школяр.

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викрадач авто
викрадач авто
викрадач авто
викрадач авто
викрадач авто
викрадач авто

За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів. Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця події.

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Підозра

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.

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