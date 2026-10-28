16-летний парень угнал автомобиль во время ракетного удара по Киеву и совершил ДТП: ему сообщили о подозрении, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Пока Киев подвергался ракетному обстрелу, 16-летний парень угнал чужой автомобиль, чтобы похвастаться перед друзьями. Однако "развлечение" быстро закончилось аварией — несовершеннолетний врезался в другой автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Подробности от правоохранителей

Как отмечается, около полуночи с сообщением об исчезновении автомобиля марки ВАЗ в полицию Киева обратился местный житель — военнослужащий. Мужчина сообщил, что машина исчезла со стоянки на проспекте Академика Палладина, пока он находился в укрытии во время ракетной атаки.

Оперативники совместно с аналитиками отдела криминального анализа Святошинского управления полиции разыскали угнанный автомобиль на одной из улиц района. Как выяснилось, транспортное средство попало в ДТП. Вскоре правоохранители установили личность причастного к преступлению и задержали его — им оказался 16-летний школьник.

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По данным следствия, во время воздушной тревоги парень направлялся в укрытие, когда заметил припаркованный ВАЗ. Он повредил блок зажигания, завел двигатель и поехал кататься по городу, рассчитывая произвести впечатление на товарищей. Однако во время поездки несовершеннолетний столкнулся с другим припаркованным автомобилем и скрылся с места происшествия.

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Подозрение

Следователи Святошинского управления полиции под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры сообщили несовершеннолетнему о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.