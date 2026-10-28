Російський FPV-дрон убив канадського волонтера Джессі Адамса під час евакуації тварин із Краматорська

Канадський волонтер Джессі Адамс, який допомагав рятувати тварин із прифронтових населених пунктів Донеччини, загинув унаслідок російської атаки на евакуаційний автомобіль у Краматорську. Його життя обірвалося після удару FPV-дрона.

Про це повідомила організація "Порятунок тварин Харків", передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією зоозахисників, російський дрон влучив у лобове скло автомобіля одразу після того, як волонтери завантажили до нього врятованих тварин.

Адамс зазнав тяжких поранень. Його доправили до місцевої лікарні, де медики провели екстрену операцію та реанімаційні заходи. Однак врятувати волонтера не вдалося.

Джессі Адамс був засновником канадської організації RainCoast Dog Rescue Society. Він приєднався до команди Animal Rescue Kharkiv та разом з українськими волонтерами виїжджав у прифронтові населені пункти, щоб евакуювати тварин і допомагати місцевим жителям.

"Завдяки Джессі сьогодні живі сотні тварин", – зазначили в організації.

Колеги наголосили, що канадець подолав тисячі кілометрів, аби працювати разом з українськими рятувальниками в небезпечних умовах поблизу фронту.

Нагадаємо, раніше гуманітарна місія "Проліска" призупинила евакуацію родин із речами вантажним транспортом у Краматорську та Слов'янську через зростання загрози атак російських дронів на дорогах.

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