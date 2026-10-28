Российский FPV-дрон убил канадского волонтера Джесси Адамса во время эвакуации животных из Краматорска
Канадский волонтер Джесси Адамс, который помогал спасать животных из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, погиб в результате российской атаки на эвакуационный автомобиль в Краматорске. Его жизнь оборвалась после удара FPV-дрона.
Об этом сообщила организация "Спасение животных Харьков", передает Цензор.НЕТ.
По информации зоозащитников, российский дрон попал в лобовое стекло автомобиля сразу после того, как волонтеры погрузили в него спасенных животных.
Адамс получил тяжелые ранения. Его доставили в местную больницу, где медики провели экстренную операцию и реанимационные мероприятия. Однако спасти волонтера не удалось.
Джесси Адамс был основателем канадской организации RainCoast Dog Rescue Society. Он присоединился к команде Animal Rescue Kharkiv и вместе с украинскими волонтерами выезжал в прифронтовые населенные пункты, чтобы эвакуировать животных и помогать местным жителям.
"Благодаря Джесси сегодня живы сотни животных", — отметили в организации.
Коллеги отметили, что канадец преодолел тысячи километров, чтобы работать вместе с украинскими спасателями в опасных условиях вблизи фронта.
- Напомним, ранее гуманитарная миссия "Пролиска" приостановила эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте в Краматорске и Славянске из-за растущей угрозы атак российских дронов на дорогах.
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