Российский FPV-дрон убил канадского волонтера Джесси Адамса во время эвакуации животных из Краматорска

Канадский волонтер Джесси Адамс, который помогал спасать животных из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, погиб в результате российской атаки на эвакуационный автомобиль в Краматорске. Его жизнь оборвалась после удара FPV-дрона.

Об этом сообщила организация "Спасение животных Харьков", передает Цензор.НЕТ.

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По информации зоозащитников, российский дрон попал в лобовое стекло автомобиля сразу после того, как волонтеры погрузили в него спасенных животных.

Адамс получил тяжелые ранения. Его доставили в местную больницу, где медики провели экстренную операцию и реанимационные мероприятия. Однако спасти волонтера не удалось.

Джесси Адамс был основателем канадской организации RainCoast Dog Rescue Society. Он присоединился к команде Animal Rescue Kharkiv и вместе с украинскими волонтерами выезжал в прифронтовые населенные пункты, чтобы эвакуировать животных и помогать местным жителям.

"Благодаря Джесси сегодня живы сотни животных", — отметили в организации.

Коллеги отметили, что канадец преодолел тысячи километров, чтобы работать вместе с украинскими спасателями в опасных условиях вблизи фронта.

Напомним, ранее гуманитарная миссия "Пролиска" приостановила эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте в Краматорске и Славянске из-за растущей угрозы атак российских дронов на дорогах.

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