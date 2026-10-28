РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13240 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
1 034 4

Российский FPV-дрон убил канадского волонтера Джесси Адамса во время эвакуации животных из Краматорска

В Краматорске погиб канадский волонтер Джесси Адамс

Канадский волонтер Джесси Адамс, который помогал спасать животных из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, погиб в результате российской атаки на эвакуационный автомобиль в Краматорске. Его жизнь оборвалась после удара FPV-дрона.

Об этом сообщила организация "Спасение животных Харьков", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации зоозащитников, российский дрон попал в лобовое стекло автомобиля сразу после того, как волонтеры погрузили в него спасенных животных.

Адамс получил тяжелые ранения. Его доставили в местную больницу, где медики провели экстренную операцию и реанимационные мероприятия. Однако спасти волонтера не удалось.

Джесси Адамс был основателем канадской организации RainCoast Dog Rescue Society. Он присоединился к команде Animal Rescue Kharkiv и вместе с украинскими волонтерами выезжал в прифронтовые населенные пункты, чтобы эвакуировать животных и помогать местным жителям.

"Благодаря Джесси сегодня живы сотни животных", — отметили в организации.

Коллеги отметили, что канадец преодолел тысячи километров, чтобы работать вместе с украинскими спасателями в опасных условиях вблизи фронта.

  • Напомним, ранее гуманитарная миссия "Пролиска" приостановила эвакуацию семей с вещами на грузовом транспорте в Краматорске и Славянске из-за растущей угрозы атак российских дронов на дорогах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На войне погиб известный тернопольский спелеолог и путешественник Борис Гора

Автор: 

животные (1000) Канада (2246) Краматорськ (2700) смерть (9530) эвакуация (2467) Донецкая область (13436) волонтеры (2755) дроны (8469) Краматорский район (1603)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 