Колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк загинув у ДТП
Колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк загинув у ДТП.
Про це повідомила пресслужба регулятора, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"З глибоким сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги, колишнього Голови та члена НКРЕКП Валерія Володимировича Тарасюка.
Важко знайти слова, коли так раптово обривається людське життя. Особливо коли йдеться про людину, з якою пліч-о-пліч працювали багато років, разом ухвалювали непрості рішення, долали виклики та розділяли відповідальність", - зазначили там.
Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом Комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.
"Колектив НКРЕКП висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Валерія Володимировича. Світла пам’ять", - підсумували у НКРЕКП.
За даними ЗМІ, Тарасюк загинув у ДТП.
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