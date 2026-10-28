Колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк загинув у ДТП.

Про це повідомила пресслужба регулятора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"З глибоким сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги, колишнього Голови та члена НКРЕКП Валерія Володимировича Тарасюка.

Важко знайти слова, коли так раптово обривається людське життя. Особливо коли йдеться про людину, з якою пліч-о-пліч працювали багато років, разом ухвалювали непрості рішення, долали виклики та розділяли відповідальність", - зазначили там.

Читайте також: Комітет Ради розгляне 15 липня два законопроєкти про безпеку на дорогах: в одному пропонується лише підвищити штрафи

Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом Комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.

"Колектив НКРЕКП висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Валерія Володимировича. Світла пам’ять", - підсумували у НКРЕКП.

За даними ЗМІ, Тарасюк загинув у ДТП.

Читайте: Понад 40% ДТП спричинені перевищенням швидкості - потрібні жорсткіші механізми протидії, - Клименко