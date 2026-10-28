Бывший глава НКРЭКП Валерий Тарасюк погиб в ДТП
Бывший глава НКРЭКП Валерий Тарасюк погиб в ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"С глубокой скорбью и болью сообщаем о трагической гибели нашего коллеги, бывшего председателя и члена НКРЭКП Валерия Владимировича Тарасюка.
Трудно подобрать слова, когда так внезапно обрывается человеческая жизнь. Особенно когда речь идет о человеке, с которым бок о бок работали много лет, вместе принимали непростые решения, преодолевали вызовы и разделяли ответственность", — отметили там.
Тарасюк посвятил значительную часть своей профессиональной жизни энергетической отрасли Украины. В разные годы он возглавлял НКРЭКП, работал членом Комиссии, принимал непосредственное участие в принятии важных решений и изменений в сфере энергетики.
"Коллектив НКРЭКП выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валерия Владимировича. Светлая память", — подытожили в НКРЭКП.
По данным СМИ, Тарасюк погиб в ДТП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль