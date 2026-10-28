Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта-2", - Зеленський про ймовірний саміт Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна

Потенційні тристоронні перемовини за участю лідерів США, Китаю та РФ можуть бути присвячені ситуації на Близькому Сході й війні в Україні. Саме російська сторона найбільше прагне цієї зустрічі, адже діалог у такому форматі дасть Кремлю вагомий дипломатичний козир.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Загроза "Ялти-2": чому перерозподіл впливу між трьома державами неможливий?

"Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка - на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну. Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта - 2, 3, 4", коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок - що можна так перерозподілити", - сказав він.

Зеленський зазначив, що сучасний світ суттєво відрізняється від світу до та після Другої світової війни, зокрема через технологічні зміни та фрагментацію, тому, на його думку, простий перерозподіл впливу між трьома державами неможливий.

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Вигода для Росії

Президент зауважив, що найбільше в проведенні такої зустрічі зацікавлена Росія, для якої цей формат може стати значною дипломатичною перевагою після зустрічі на Алясці. Натомість глава держави не бачить вигоди для Китаю та припускає, що Пекін найменше зацікавлений у такому форматі.

"Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії. Подивимося, що це буде за зустріч", - сказав він.

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Зеленський наголосив: українська сторона хотіла б, щоб тристороння зустріч на рівні України, США й РФ в Абу-Дабі відбулася до зустрічі в Китаї.