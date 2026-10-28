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Новини Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна
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Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта-2", - Зеленський про ймовірний саміт Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна

трамп, сі та путін

Потенційні тристоронні перемовини за участю лідерів США, Китаю та РФ можуть бути присвячені ситуації на Близькому Сході й війні в Україні. Саме російська сторона найбільше прагне цієї зустрічі, адже діалог у такому форматі дасть Кремлю вагомий дипломатичний козир.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Загроза "Ялти-2": чому перерозподіл впливу між трьома державами неможливий?

"Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка - на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну. Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта - 2, 3, 4", коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок - що можна так перерозподілити", - сказав він.

Зеленський зазначив, що сучасний світ суттєво відрізняється від світу до та після Другої світової війни, зокрема через технологічні зміни та фрагментацію, тому, на його думку, простий перерозподіл впливу між трьома державами неможливий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт Трампа, Сі та Путіна загрожує поділом світу на три сфери впливу, - The Guardian

Вигода для Росії

Президент зауважив, що найбільше в проведенні такої зустрічі зацікавлена Росія, для якої цей формат може стати значною дипломатичною перевагою після зустрічі на Алясці. Натомість глава держави не бачить вигоди для Китаю та припускає, що Пекін найменше зацікавлений у такому форматі.

"Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії. Подивимося, що це буде за зустріч", - сказав він.

Також читайте: Путін запропонував Трампу зустрітися в Китаї: Кремль розповів про підготовку саміту

Зеленський наголосив: українська сторона хотіла б, щоб тристороння зустріч на рівні України, США й РФ в Абу-Дабі відбулася до зустрічі в Китаї.

Автор: 

Зеленський Володимир (27490) Китай (3321) путін володимир (13816) США (23034) Сі Цзіньпін (463) Трамп Дональд (8534)
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Топ коментарі
+5
Головне, що ти декілька років переконував нарід, що не буде "мінська 3". Хоча по мінським домовленностям вся окупована територія мала повернутися в Україну і ми нічого не втрачали. Навпаки Порошенком було звільнено 2/3 окупованих територій, проти росії були санкції і США були на нашому боці. А при тобі не тільки "Ялта 2" відбудеться, а ми можемо втратити країну.
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28.10.2026 11:20 Відповісти
+4
так ты поверь что не будет, ты ж в войну не верил и ... а стоп
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28.10.2026 11:04 Відповісти
+4
Цілий день цитати горе президента ,що він розумного може сказати ?
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28.10.2026 11:07 Відповісти

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