Очень не хочется, чтобы это была "Ялта-2", - Зеленский о вероятном саммите Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Возможные трехсторонние переговоры с участием лидеров США, Китая и РФ могут быть посвящены ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине. Именно российская сторона больше всего заинтересована в этой встрече, ведь диалог в таком формате даст Кремлю весомый дипломатический козырь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Угроза "Ялты-2": почему перераспределение влияния между тремя государствами невозможно?

"О чём могут говорить Китай, Россия, Америка — на сегодняшний день точно не определено. Безусловно, будут говорить о Ближнем Востоке. Безусловно, будут говорить об Украине. Очень не хочется, чтобы это была "Ялта-2, 3, 4", когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений — что можно так перераспределить", — сказал он.

Зеленский отметил, что современный мир существенно отличается от мира до и после Второй мировой войны, в частности из-за технологических изменений и фрагментации, поэтому, по его мнению, простое перераспределение влияния между тремя государствами невозможно.

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Выгода для России

Президент отметил, что больше всего в проведении такой встречи заинтересована Россия, для которой этот формат может стать значительным дипломатическим преимуществом после встречи на Аляске. В то же время глава государства не видит выгоды для Китая и предполагает, что Пекин меньше всего заинтересован в таком формате.

"Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгоду этого формата для России. Посмотрим, что это будет за встреча", — сказал он.

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Зеленский подчеркнул: украинская сторона хотела бы, чтобы трехсторонняя встреча на уровне Украины, США и РФ в Абу-Даби состоялась до встречи в Китае.