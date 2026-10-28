Зеленському та всьому українському народу присудили медаль Лойшнера – найвищу нагороду німецької землі Гессен

Президенту України Володимиру Зеленському присудили медаль Вільгельма Лойшнера – найвищу нагороду федеральної землі Гессен у Німеччині. Нагорода також адресована всьому українському народу.

Про це повідомляють DW та Hessenschau, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагорода адресована й усім українцям

Прем'єр-міністр Гессена Борис Райн розповів, що Зеленського вирішили нагородити на знак визнання його "невтомної боротьби за територіальну цілісність України, свободу, демократію та інтеграцію України в політичну систему й систему цінностей Європейського Союзу".

"Водночас ця нагорода адресована всьому українському народу, який під його (Зеленського, - ред.) керівництвом, вже майже п'ять років захищає не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а й Європу та наші європейські цінності, ставши жертвою жорстокої російської агресивної війни, що суперечить міжнародному праву", - додав прем'єр.

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Медаль назвали на честь німецького політика Вільгельма Лойшнера - учасника руху Опору. Після невдалої спроби замаху на нацистського диктатора Адольфа Гітлера 20 липня 1944 року його засудили до страти. Медаль вручають з нагоди Дня конституції Гессена, який відзначають 1 грудня.

Очікується, що Зеленський може бути присутнім на церемонії вручення 1 грудня 2026 року.

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Не перша нагорода для Зеленського в Німеччині

DW додає, що медаль Лойшнера - не перша нагорода, яку Зеленський отримує в Німеччині.

У травні 2023 року йому та народу України присудили Міжнародну премію імені Карла Великого. Її вручають із 1950 року за внесок в об'єднання Європи.

У лютому 2026 року під час 62-ї Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський отримав премію імені Евальда фон Кляйста - від імені українського народу.

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