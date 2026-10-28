Зеленскому и всему украинскому народу присудили медаль Лойшнера - высшую награду немецкой земли Гессен

Президент Украины Владимир Зеленский был удостоен медали Вильгельма Лойшнера — высшей награды федеральной земли Гессен в Германии. Награда также адресована всему украинскому народу.

Об этом сообщают DW и Hessenschau, информирует Цензор.НЕТ.

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Награда адресована и всем украинцам

Премьер-министр Гессена Борис Райн рассказал, что Зеленского решили наградить в знак признания его "неустанной борьбы за территориальную целостность Украины, свободу, демократию и интеграцию Украины в политическую систему и систему ценностей Европейского Союза".

"В то же время эта награда адресована всему украинскому народу, который под его (Зеленского, — ред.) руководством уже почти пять лет защищает не только суверенитет своей страны и жизнь своих граждан, но и Европу и наши европейские ценности, став жертвой жестокой российской агрессивной войны, противоречащей международному праву", — добавил премьер.

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Подробнее о награде

Медаль названа в честь немецкого политика Вильгельма Лойшнера — участника движения Сопротивления. После неудачной попытки покушения на нацистского диктатора Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года его приговорили к смертной казни. Медаль вручают по случаю Дня конституции Гессена, который отмечается 1 декабря.

Ожидается, что Зеленский может присутствовать на церемонии вручения 1 декабря 2026 года.

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Не первая награда для Зеленского в Германии

DW добавляет, что медаль Лойшнера — не первая награда, которую Зеленский получает в Германии.

В мае 2023 года ему и народу Украины присудили Международную премию имени Карла Великого. Ее вручают с 1950 года за вклад в объединение Европы.

В феврале 2026 года во время 62-й Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский получил премию имени Эвальда фон Кляйста — от имени украинского народа.

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