США не тиснутимуть на Україну щодо територій на переговорах в Абу-Дабі, а з РФ обговорюють бізнес-угоди - FT

США не тиснутимуть на Україну щодо територіальних поступок під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі в листопаді, а паралельно обговорюють із Росією повернення американських компаній на російський нафтовий ринок після завершення війни.

Про це написало Financial Times з посиланням на обізнаних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

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Абу-Дабі та позиція США щодо територій

За даними видання, США сподіваються досягти прогресу на тристоронніх переговорах з Україною та Росією, які відбудуться в Абу-Дабі наступного місяця. Це будуть перші такі переговори від лютого. Вони, за інформацією FT, зосередяться на можливих гарантіях безпеки для Росії та України після завершення війни.

Раніше США пов'язували майбутні гарантії безпеки для України з територіальними поступками, але згодом дали зрозуміти, що не тиснутимуть на Київ, щоб той віддав землю за столом переговорів, розповіли газеті двоє співрозмовників, обізнаних із переговорами.

Водночас, зазначає FT, російський диктатор Володимир Путін не виявив жодних ознак пом'якшення жорсткої позиції.

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28 жовтня Зеленський повідомив журналістам, що США пропонували створити демілітаризовані зони на Донбасі та Кінбурнській косі у Миколаївській області. За його словами, обговорювали також питання Запорізької АЕС, яку нині окупували російські війська, і формат land swaps (обміну землями). Президент наголосив, що в територіальному питанні наразі немає просування.

Які бізнес-угоди обговорюють США та Росія

За даними двох співрозмовників FT, Білий дім і Кремль обговорюють повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах ширших перемовин про припинення війни.

Зокрема, припускають, що після закінчення війни можна відновити спільне американо-російське підприємство біля узбережжя острова Сахалін на Далекому Сході. Також обговорювали залучення американських компаній до плану відновлення продажів російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба".

Серед інших ідей:

відновлення доступу американських авіакомпаній до повітряного простору Росії для транзиту й перельотів;

відновлення співпраці з виробництва й постачання титану;

продаж міжнародних активів "Лукойлу" інвесторам, пов'язаним із Білим домом;

проєкт із виробництва скрапленого газу на Алясці за участі російського "Новатеку";

відновлення поставок газу до Європи через те, що залишилося від "Північних потоків";

послаблення санкцій на калійні добрива з експортом через балтійські порти (для цього знадобилося б скасування санкцій ЄС);

передача управління Запорізькою АЕС американській структурі, яка ділила б електроенергію між Україною та Росією.

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Американські посадовці неодноразово заявляли, що такі проєкти не запрацюють до завершення війни. Посадовець США сказав FT, що представники Трампа обговорювали економічні пропозиції з обома сторонами, зокрема "післявоєнну економічну рамку" для зростання в Україні та "можливості післявоєнної співпраці з Росією".

За його словами, угоди залежатимуть від комплексної мирної рамки, але "нічого не остаточне".

Двоє співрозмовників FT вважають, що Москва сприймає ці угоди як стимул для Трампа нормалізувати відносини з Росією ще до завершення війни. Багато ідей, за даними видання, мають невеликі шанси через небажання Путіна завершувати війну та обережність американських компаній.

Європейські дипломати неодноразово повідомляли американським колегам, що виступають проти пом'якшення санкцій і бізнес-угод із Росією до завершення війни. Один із них висловив глибокий скепсис: "Йдеться не про гроші. Йдеться про приниження й контроль".

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