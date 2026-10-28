США не будут оказывать давление на Украину по вопросу территорий на переговорах в Абу-Даби, а с РФ обсуждают деловые соглашения - FT

США не будут оказывать давление на Украину с целью добиться территориальных уступок в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби в ноябре, а параллельно обсуждают с Россией возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок после окончания войны.

Об этом написала Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Абу-Даби и позиция США по поводу территорий

По данным издания, США надеются добиться прогресса на трехсторонних переговорах с Украиной и Россией, которые состоятся в Абу-Даби в следующем месяце. Это будут первые подобные переговоры с февраля. Они, по информации FT, сосредоточатся на возможных гарантиях безопасности для России и Украины после завершения войны.

Ранее США связывали будущие гарантии безопасности для Украины с территориальными уступками, но впоследствии дали понять, что не будут давить на Киев, чтобы тот уступил территории за столом переговоров, рассказали газете два собеседника, осведомленные о переговорах.

В то же время, отмечает FT, российский диктатор Владимир Путин не проявил никаких признаков смягчения жесткой позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на трехстороннюю встречу с США и Россией в ОАЭ до 10 ноября, - Зеленский

28 октября Зеленский сообщил журналистам, что США предлагали создать демилитаризованные зоны на Донбассе и Кинбурнской косе в Николаевской области. По его словам, обсуждались также вопросы Запорожской АЭС, которая в настоящее время оккупирована российскими войсками, и формат land swaps (обмена землями). Президент подчеркнул, что в территориальном вопросе пока нет прогресса.

Какие бизнес-сделки обсуждают США и Россия

По данным двух собеседников FT, Белый дом и Кремль обсуждают возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров о прекращении войны.

В частности, предполагается, что после окончания войны можно возобновить работу совместного американо-российского предприятия у побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке. Также обсуждалось привлечение американских компаний к плану возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Среди других идей:

восстановление доступа американских авиакомпаний к воздушному пространству России для транзита и перелетов;

возобновление сотрудничества по производству и поставкам титана;

продажу международных активов "Лукойла" инвесторам, связанным с Белым домом;

проект по производству сжиженного газа на Аляске с участием российской компании "Новатек";

восстановление поставок газа в Европу через то, что осталось от "Северных потоков";

ослабление санкций на калийные удобрения при экспорте через балтийские порты (для этого потребовалась бы отмена санкций ЕС);

передача управления Запорожской АЭС американской структуре, которая распределяла бы электроэнергию между Украиной и Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросы территорий могут обсуждать исключительно лидеры Украины и РФ, - Зеленский

Американские чиновники неоднократно заявляли, что такие проекты не заработают до окончания войны. Чиновник из США сказал FT, что представители Трампа обсуждали экономические предложения с обеими сторонами, в частности "послевоенную экономическую рамку" для роста в Украине и "возможности послевоенного сотрудничества с Россией".

По его словам, соглашения будут зависеть от комплексной мирной концепции, но "ничто не является окончательным".

Двое собеседников FT считают, что Москва воспринимает эти соглашения как стимул для Трампа нормализовать отношения с Россией еще до окончания войны. Многие идеи, по данным издания, имеют небольшие шансы на реализацию из-за нежелания Путина завершать войну и осторожности американских компаний.

Европейские дипломаты неоднократно сообщали американским коллегам, что выступают против смягчения санкций и заключения бизнес-соглашений с Россией до окончания войны. Один из них выразил глубокий скепсис: "Речь идет не о деньгах. Речь идет об унижении и контроле".

Читайте также: Кремль о трехсторонних переговорах: европейцы могут купить билеты, но за стол их никто приглашать не собирается