Украина рассчитывает на трехстороннюю встречу с США и Россией в ОАЭ до 10 ноября, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает трехсторонней встречи между представителями России, США и Украины по вопросу прекращения войны, которая состоится в период с 6 по 10 ноября 2026 года.

Об этом президент сообщил на пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сроки и возможные темы

"Мы ждем американскую сторону. Мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после своих выборов. И понятно, что после 4 ноября у нас будет дата. Повестка дня понятна. Они должны подготовить трехстороннюю встречу на уровне лидеров", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, какие вопросы должны быть подняты на этих переговорах: прекращение огня в энергетике, на море; обмен пленными и военнопленными; заключенные гражданские украинцы в России; вопрос возвращения детей.

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"Много гуманитарных вопросов. Не только территории, которые являются важнейшим вопросом для российской и американской сторон. Это правда. Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров", — сказал Зеленский.

Европа должна быть вовлечена

Глава государства также сообщил, что Украина работает над привлечением представителей Евросоюза и стран Европы к переговорам с США и Россией.

"США поддерживают это. Россия, как я вам уже сказал, всегда не очень поддерживала присутствие Европы. Они не хотят, они хотят только Соединенные Штаты, и даже чтобы те не находились посередине между нами. Но мы надеемся, что так или иначе найдем способ привлечь Европу. В конце концов, мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, и я лично не представляю себе этого без Европы", — сказал Зеленский.

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Что этому предшествовало?

20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.

21 октября специальный посланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.

22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

Недавно спикер Джонсон заявлял, что США уже находятся на пороге трехсторонних переговоров о завершении войны в Украине.

Зеленский отмечал, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

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