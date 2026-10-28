Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Украина и РФ подтвердили участие, слово за США

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что проведение трехсторонних переговоров технических групп Украины, РФ и США, запланированное на первые числа ноября, напрямую зависит от позиции Вашингтона.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

От чего зависит встреча?

"На мой взгляд, эта встреча в Абу-Даби зависит от американской стороны: примерно так же, как это было со встречей в Брюсселе. "Русские" подтвердили, мы подтвердили. На мой взгляд, сегодня это зависит уже не от "русских" и не от нас. Сегодня Абу-Даби зависит от американской стороны. Потому что все сказали, что положительно рассматривают такой формат встречи. А для Соединенных Штатов Америки основной фокус внимания — Ближний Восток. Поэтому изменения различного характера, включая возможные политические изменения в некоторых государствах, будут влиять на то, что будет происходить на Ближнем Востоке", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что на Ближнем Востоке возможна эскалация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча РФ, США и Украины, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер, - Ушаков

Что этому предшествовало?

Ранее спикер Джонсон заявлял, что США уже на пороге трехсторонних переговоров о завершении войны в Украине.

Зеленский ранее отмечал, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

Читайте также: Переговоры между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, - Песков